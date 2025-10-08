ETV Bharat / entertainment

कौन हैं कृष पाठक, जिन्होंने 3 साल बड़ी बिग बॉस फेम सारा खान से की कोर्ट मैरिज, 'रामायण' से है खास रिश्ता

सारा खान और कृष ने आज 8 अक्टूबर को अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं.

Who is Krish Pathak
कौन हैं कृष पाठक (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 2:12 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 4:16 PM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बिग बॉस 4 फेम सारा खान ने लंबे अरसे बाद दूसरी शादी रचा ली है. सारा ने पहली शादी अली मर्चेंट से 2010 में रचाई थी और साल 2011 में दोनों का तलाक हो गया था. अब पूरे 14 साल बाद सारा ने अपना घर फिर से बताया है. सारा 35 तो कृष पाठक 32 साल के हैं. कपल ने बीती 6 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज की है. वहीं, अब 5 दिसंबर को दोनों ग्रैंड सेरेमनी करेंगे. कपल ने अपनी कोर्ट मैरिजी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है.

सारा खान और कृष ने आज 8 अक्टूबर को अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर सारा ने लिखा है, सील्ड टुगेदर, दो आस्थाएं, एक पटकथा, असीम प्रेम..हस्ताक्षर सीलबंद हैं, 'क़ुबूल है' से 'सात फेरे' तक, इस दिसंबर में प्रतिज्ञाएं इंतज़ार कर रही हैं, दो दिल, दो संस्कृतियां, हमेशा के लिए एक, हमारी प्रेम कहानी एक ऐसे मिलन का निर्माण कर रही है जहां आस्थाएँ आपस में मिलती हैं, विभाजित नहीं, क्योंकि जब प्रेम ही मुख्य विषय होता है, तो बाकी सब एक खूबसूरत उपकथा बन जाता है, तो हमें अपना आशीर्वाद दें क्योंकि यह मिलन सभी के लिए है'.

सारा और कृष ने तीन फोटो शेयर की हैं. इसमें पहली तस्वीर में कपल मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते दिख रहे हैं और अगली दो तस्वीरों में कपल की खूबसूरती लव कैमिस्ट्री देखने को मिल रही है. इससे पहले एक इंटरव्यू में सारा ने बताया कि जिस दिन से वह और कृष साथ में रहना शुरू किए थे, तब से वह खुद को एक पत्नी के रूप में महसूस कर रही थी, लेकिन शादी रजिस्टर्ड कराना एक अलग अनुभव है. सोशल मीडिया पर कपल को बधाईयों का तांता लग गया है. इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने कपल को बधाई दी है. सोनाक्षी ने लिखा है बधाई हो और भगवान का आशीर्वाद बना रहे.

कौन हैं कृष पाठक?

कृष एक एक्टर हैं और पॉलिटिकल थ्रिलर टीवी सीरीज पी.ओ.डब्ल्यू बंदी युद्ध के (2016) से डेब्यू किया था. इसमें उन्होंने अयान खान नामक किरदार किया था. इसे निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया था. इसके बाद एक्टर ने ये झुकी झुकी सी नजर (2022), में काम किया और सुहैब नजीर के सॉन्ग जियूं कैसे में नजर आए.

कृष एक्टर सुनील लाहिरी और भारती पाठक के बेटे हैं, जिन्होंने टीवी की रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले किया था. मुंबई में जन्में कृष ने भोनसाला मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की थी. उन्हें ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी करना पसंद है. कृष ने कई टीवी विज्ञापनों में भी काम किया है, जिसमें पॉपुलर चिप्स की कंपनी भी शामिल है

5 महीने में घटाया 30 किलो वजन

कृष जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं. वह अपने मामा के यहां अमेरिका गये थे और वहां उन्होंने अपना 30 किलो वजन कम किया था. उस वक्त उनका वजन 105 किलो था. कृष आज भी जिम करते हैं.

