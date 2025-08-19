ETV Bharat / entertainment

कौन है जेसिका हाइन्स? आमिर खान के भाई का दावा- एक्टर का ब्रिटिश जर्नलिस्ट से था अफेयर?

कौन है जेसिका हाइन्स, जो अचानक ही सुर्खियों में आई है? इतना ही नहीं, उसका नाम बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान से जोड़ा जा रहा है.

Aamir khan
आमिर खान (ANI)
Published : August 19, 2025 at 7:50 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार वह अपनी फिल्म नहीं, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हैं. आमिर खान अक्सर अपने अफेयर्स को लेकर लोगों का ध्यान खींचा है. इस बार भी कुछ ऐसा ही है. दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान के भाई ने दावा किया है कि रीना दत्ता से तलाक होने के बाद आमिर खान का एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ अफेयर था और उनका एक बच्चा भी है.

आमिर खान के भाई फैसल खान का बयान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर खान के भाई फैसल खान ने ये पुष्टि की कि वह बिग बॉस 19 में भाग ले रहे हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'आमिर ने रीना से शादी की और बाद में उन्हें तलाक दे दिया.फिर उनका जेसिका हाइन्स के साथ रिश्ता था, उनका एक बच्चा ही है, वो भी बिना शादी के. वह उस समय किरण राव के साथ रह रहे थे.'

कौन है जसिका हाइन्स?
जेसिका हाइन्स एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं. उन्हें उनके काम और 'लुकिंग फॉर द बिग बी: बॉलीवुड, बच्चन एंड मी' नाम के किताब की लेखिका के रूप में जाना जाता है. इस किताब में अमिताभ बच्चन के स्टारडम के नजरिए से बॉलीवुड की दुनिया को दर्शाया गया है. जेसिका पहली बार भारत में 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में लोगों की नजरों में आईं. ऐसा माना जाता है कि एक्शन थ्रिलर फिल्म गुलाम (1998) की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई.

आमिर खान के भाई फैसल खान का बयान (ANI)

2005 में, एक पत्रिका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि आमिर और जेसिका के बीच प्रेम संबंध थे और वे कुछ समय तक साथ भी रहे थे. बाद में, जेसिका ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई और लंदन के मशहूर बिजनेसमैन विलियम टैलबोट से शादी कर ली. हालांकि, अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवालो पर न तो आमिर खान और न ही जेसिका हाइन्स ने कभी भी सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की, जिससे ये अफवाहें समय के साथ फीकी पड़ गईं. लेकिन कुछ सालों के बाद एक बार फिर अफवाहें उड़ी. कुछ मीडिया प्रकाशनों में अक्सर यह खबर छपती रही कि जेसिका ने आमिर के बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम जॉन रखा गया है.

2012 में, जेसिका के बेटे की तस्वीरें ब्रिटिश वोग में छपी. जेसिका ने खुद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसका शीर्षक था, 'जॉन इन वोग'. इन तस्वीरों ने फैंस और मीडिया के बीच विवाद खड़ा कर दिया, और ज्यादातर लोगों ने बेटे की आमिर खान से समानता पर टिप्पणी की. वहीं, अब आमिर खान के भाई के बयान ने आमिर खान के निजी जीवन के बारे में जानने के लिए और रूचि बढ़ा दी है.

पिछले कई सालों से जसिका ने भारतीय सिनेमा और संस्कृति के बारे में विस्तार से लिखा है और खुद को इस इंडस्ट्री के पर्यवेक्षक के रूप में स्थापित किया है.

