बिग बॉस 19 की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट, तीनों खान संग किया काम, सलमान से हैं खास रिश्ता - BIGG BOSS 19

कुनिका सदानंद की जो कि बिग बॉस 19 की सबसे उम्रदराज कंटेस्टेंट हैं और बॉलीवुड की एक शानदार एक्ट्रेस भी.

Who is Bigg Boss 19 Contestant Kunickaa Sadanand
कुनिका सदानंद (POSTER)
Published : August 26, 2025 at 1:53 PM IST

हैदराबाद: बिग बॉस 19: सलमान खान ने अपने मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस के 19वें सीजन का आगाज कर दिया है. इस बार घर में 16 कंटेस्टेंट्स ने जगह ली है, जिसमें एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर ही शामिल हैं. इस बार कोई कॉमनर्स घर में नजर नहीं आया है. बिग बॉस 19 में 8 फीमेल 8 मेल कंटेस्टेंट्स पहुंचे हैं. इसमें बड़े नामों की बात करें तो दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना हैं. बात करेंगे कुनिका सदानंद की जो कि बिग बॉस 19 की सबसे उम्रदराज कंटेस्टेंट हैं. कुनिका बॉलीवुड की एक शानदार एक्ट्रेस हैं और सलमान खान की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

कुनिका सदानंद का करियर

कुनिका ने साल 1988 में फिल्म कब्रिस्तान से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसके बाद उन्हें फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी, थानेदार, कुर्बान, बेटा, खिलाड़ी, किंग अंकल, मोहरा,बाजी, राजा की आएगी बारात, कोयला, प्यार किया तो डरना क्या, हम साथ-साथ हैं और पिछली बार फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 (2018) में देखा गया था. कुनिका बॉलीवुड के तीनों खान संग काम कर चुकी हैं. वह साल 2020 में वेब-सीरीज तैश में नजर आई थीं.

कुमार सानू संग जुड़ा नाम

90 के दशक में कुनिका का नाम बेहतरीन सिंगर कुमार सानू संग भी जुड़ा था. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस ने खुद इस बात को कबूल किया था. एक्ट्रेस की दो शादियां हुईं, लेकिन दोनों ही चल नहीं सकीं. इन शादी से एक्ट्रेस के दो बेटे भी हैं.

अब वकालत करती हैं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस के पास लॉ और फॉरेंसिक की डिग्री हैं. वह साल 2018 में फिल्मों से दूर होने के बाद लीगल ए़डवोकेट बन गईं. इसके अलावा वह तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ चिप के जरिए वेलफेयर से जुड़ीं.

सलमान खान से खास कनेक्शन

कुनिका ने सलमान खान के साथ कई फिल्में की हैं, जिसमें हम साथ-साथ है जैसे सुपरहिट फिल्म भी शामिल हैं. कुनिका का कहना है कि सलमान खान उनके अच्छे दोस्त हैं.

गूगल पर कर ररही ट्रेंड

बता दें, 24 अगस्त को शुरू हुए बिग बॉस 19 से जब से कुनिका का चेहरा सामने आया है, तब से वह गूगल पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं.

