2 सोल्जर, मिशन एक 'इंडिया फर्स्ट', 'वॉर 2' का ट्रेलर रिलीज, ऋतिक रोशन-जूनियर NTR में दिखी तगड़ी जंग - WAR 2 TRAILER

'वॉर 2' का ट्रेलर रिलीज ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 25, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 10:44 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मास एक्शन फिल्म वॉर 2 का आज 25 जुलाई को धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. यशराज बैनर तले बनी फिल्म को ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. वॉर 2 एक मास एक्शन फिल्म है, जिसका इंतजार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस को बेसब्री से है. इससे पहले जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो उसने फैंस की बेताबी को बढ़ा दिया था. अब वॉर 2 के ट्रेलर ने दर्शकों के लिए फिल्म की रिलीज का इंतजार और लंबा कर दिया है, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की रिलीज का इंतजार और भी ज्यादा होने लगेगा. दमदार है वॉर 2 का ट्रेलर

2.35 मिनट के वॉर 2 के ट्रेलर की शुरुआत देश के लिए मर-मिटने वाले डायलॉग से होती है, जिसमें सबसे पहले ऋतिक रोशन कहते हैं, 'मैं शपथ लेता हूं, मैं अपना नाम, पहचान, अपना घर परिवार सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा, एक बेनाम अंजान साया'. इसके बाद जूनियर एनटीआर शपथ लेते कहते हैं, 'मैं शपथ लेता हूं मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता, जिस कोई नहीं कर सकता, उसे मैं करूंगा'. इसके बाद ऋतिक अपनों को छोड़ने की बातें करते हैं तो वहीं जूनियर एनटीआर बुराई और गलत को मिटाने के लिए सारी हदें पार करने की बात करते हैं. इसके बाद ट्रेलर में ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच तगड़ी जंग देखने को मिलती है. वॉर 2 का ट्रेलर जोश भरते हुए शुरु होता है और अंत में एक सरप्राइज छोड़ जाता है. कब रिलीज होगी फिल्म? ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार पर्दे पर साथ में नजर आ रहे हैं. एक बॉलीवुड तो दूसरा साउथ सिनेमा का एक्शन एक्टर है. पर्दे पर दोनों को साथ में एक्शन करते देखने की कल्पना ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. इस फिल्म में कियारा आडवाणी फीमेल लीड में नजर आएगी. ट्रेलर में इन तीनों के अलावा आशुतोष राणा भी नजर आ रहे हैं. यशराज की स्पाई यूनिवर्स की यह फिल्म सिनेमाघरों में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म एक्शन और स्टंट से भरी होगी और इसी के साथ वॉर 2 डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है. ये भी पढे़ं: 'वॉर 2' ने रिलीज से पहले हासिल की नई उपलब्धि, बनी डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म - WAR 2

Last Updated : July 25, 2025 at 10:44 AM IST