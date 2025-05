ETV Bharat / entertainment

Jr NTR के जन्मदिन पर फैंस को तोहफा, जारी हुआ 'वॉर 2' का टीजर, रॉ के बेस्ट एजेंट 'कबीर' को तेलुगु सुपरस्टार ने दी खुली चुनौती - WAR 2 TEASER

'वॉर 2' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 20, 2025 at 12:04 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 12:17 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर 'वॉर 2' के मेकर ने उनके फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. आज, 20 मई को मेकर्स ने 'वॉर 2' का टीजर जारी किया है. इस टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस दमदार टीजर में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक्शन मोड में नजर आए हैं. यशराज फिल्म्स की आगामी स्पाई थ्रिलर 'वॉर 2' का टीजर मंगलवार सुबह जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया.यह फिल्म 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर का सीक्वल है. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 'वॉर 2' में एजेंट कबीर के रूप में वापसी कर रहे हैं. इस बार वे साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का सामना करेंगे. बता दें, जूनियर एनटीआर अयान मुखर्जी निर्देशित 'वॉर 2' से बॉलीवुड डेब्यू कर रहे है. 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर का किया स्वागत

1 मिनट 34 सेकंड का टीजर सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडस पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फ्रैंचाइज में जूनियर एनटीआर का स्वागत किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, और इस तरह जूनियर एनटीआर की शुरुआत हुई. तैयार रहें, दया के लिए कोई जगह नहीं है. नरक में आपका स्वागत है. प्यार, कबीर. वॉर 2 टीजर जारी. वॉर 2 सिर्फ 14 अगस्त से सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज हो रही है.

क्या है 'वॉर 2' के टीजर में

1 मिनट 34 सेकंड के टीजर की शुरुआत टीजर की शुरुआत एनटीआर जूनियर की आवाज से होती है, जिसमें वह ऋतिक रोशन के किरदार 'कबीर' से मिलने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहतै हैं, 'मेरी नजर कब से तुझ पर है कबीर. इंडिया का बेस्ट सोल्जर. रॉ का बेस्ट एजेंट. तू था अब नहीं.' जूनियर एनटीआर का किरदार आगे चेतावनी देते हुए कहता है, तू मुझे नहीं जानता, पर अब जान जाएगा.' हालांकि, दोनों के बीच दुश्मनी की वजह का खुलासा नहीं किया गया है. इसमें अलग-अलग लोकेशन पर कई स्टाइल वाले एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं. इन दोनों सुपरस्टार्स को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना वाकई रोमांचक होगा. जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू

'वॉर 2' भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. जूनियर एनटीआर इस फिल्म बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. तेलुगु सुपरस्टार और ऋतिक रोशन के अलावा, फिल्म में कियारा आडवाणी भी प्रमुख भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन 'वेक अप सिड', 'ये जवानी है दीवानी' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अयान मुखर्जी ने किया है. 'वॉर' के बारे में

यह फिल्म 2019 की एक्शन थ्रिलर 'वॉर' का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे. सैकनिल्क के मुताबिक, सिद्धार्थ आनंद निर्देशित इस हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा ने दुनिया भर में 471 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह भी पढ़ें: जूनियर NTR के बर्थडे पर 'वॉर 2' से सुपरस्टार के फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा, ऋतिक रोशन दिया बड़ा हिंट

हैदराबाद: जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर 'वॉर 2' के मेकर ने उनके फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. आज, 20 मई को मेकर्स ने 'वॉर 2' का टीजर जारी किया है. इस टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस दमदार टीजर में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक्शन मोड में नजर आए हैं. यशराज फिल्म्स की आगामी स्पाई थ्रिलर 'वॉर 2' का टीजर मंगलवार सुबह जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया.यह फिल्म 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर का सीक्वल है. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन 'वॉर 2' में एजेंट कबीर के रूप में वापसी कर रहे हैं. इस बार वे साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का सामना करेंगे. बता दें, जूनियर एनटीआर अयान मुखर्जी निर्देशित 'वॉर 2' से बॉलीवुड डेब्यू कर रहे है. 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर का किया स्वागत

1 मिनट 34 सेकंड का टीजर सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडस पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फ्रैंचाइज में जूनियर एनटीआर का स्वागत किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, और इस तरह जूनियर एनटीआर की शुरुआत हुई. तैयार रहें, दया के लिए कोई जगह नहीं है. नरक में आपका स्वागत है. प्यार, कबीर. वॉर 2 टीजर जारी. वॉर 2 सिर्फ 14 अगस्त से सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज हो रही है. क्या है 'वॉर 2' के टीजर में

1 मिनट 34 सेकंड के टीजर की शुरुआत टीजर की शुरुआत एनटीआर जूनियर की आवाज से होती है, जिसमें वह ऋतिक रोशन के किरदार 'कबीर' से मिलने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहतै हैं, 'मेरी नजर कब से तुझ पर है कबीर. इंडिया का बेस्ट सोल्जर. रॉ का बेस्ट एजेंट. तू था अब नहीं.' जूनियर एनटीआर का किरदार आगे चेतावनी देते हुए कहता है, तू मुझे नहीं जानता, पर अब जान जाएगा.' हालांकि, दोनों के बीच दुश्मनी की वजह का खुलासा नहीं किया गया है. इसमें अलग-अलग लोकेशन पर कई स्टाइल वाले एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं. इन दोनों सुपरस्टार्स को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना वाकई रोमांचक होगा. जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू

'वॉर 2' भारतीय सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. जूनियर एनटीआर इस फिल्म बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं. तेलुगु सुपरस्टार और ऋतिक रोशन के अलावा, फिल्म में कियारा आडवाणी भी प्रमुख भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन 'वेक अप सिड', 'ये जवानी है दीवानी' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अयान मुखर्जी ने किया है. 'वॉर' के बारे में

यह फिल्म 2019 की एक्शन थ्रिलर 'वॉर' का सीक्वल है, जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे. सैकनिल्क के मुताबिक, सिद्धार्थ आनंद निर्देशित इस हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा ने दुनिया भर में 471 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह भी पढ़ें: जूनियर NTR के बर्थडे पर 'वॉर 2' से सुपरस्टार के फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा, ऋतिक रोशन दिया बड़ा हिंट

Last Updated : May 20, 2025 at 12:17 PM IST