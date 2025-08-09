हैदराबाद: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर 2 की रिलीज में अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है. आज रक्षा बंधन के मौके पर 9 अगस्त को वॉर 2 मेकर्स ने अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. यशराज फिल्म्स ने अपने स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म वॉर 2 की एडवांस बुकिंग की डेट का एलान कर दिया है. भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग कब से शुरू होगी इसकी जानकारी देगी. फिलहाल फिल्म ओवरसीज में प्री-सेल्स चल रही है.

भारत में कब शुरू होगी वॉर 2 की एडवांस बुकिंग?

यशराज फिल्म्स ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया है. पोस्ट में बताया है कि भारत में वॉर 2 की एडवांस बुकिंग कब से शुरू होगी. इसो पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, वॉर शुरू होने वाला है, एडवांस बुकिंग 10 अगस्त से भारत में शुरु हो रही है, फिल्म हिंदी, तेलुगू और तमिल में 14 अगस्त को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है, इसी के साथ दर्शक फिल्म का आईमैक्स में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. पोस्ट में शेयर किए गए पोस्ट पर लिखा है, वॉर 2 इंडिया टिकट ऑन सेल'.

वॉर 2 ग्रैंड प्री-रिलीज इवेंट

बता दें, एडवांस बुकिंग ओपन होने के साथ-साथ कल 10 अगस्त हैदराबाद के युसुफगड्डा पुलिस ग्राउंड हैदराबाद में फिल्म वॉर 2 का प्री-रिलीज इवेंट होगा. इसका टाइमिंग शाम 5 बजे होगा और यहां जूनियर एनटीआर के साथ -साथ ऋतिक रोशन के फैंस की भी भीड़ जुटने वाली है. यह प्री रिलीज इवेंट खासकर जूनियर एनटीआर और उनके फैंस के लिए किया जा रहा है. साउथ सिनेमा में फिल्म का ग्रैंड प्री-रिलीज इवेंट बहुत आम है, जो हर फिल्म की रिलीज से पहले यहां किया जाता है.