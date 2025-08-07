हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन के साथ आगामी एक्शन फिल्म 'वॉर 2' के साथ बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की चर्चा बढ़ती जा रही है और फैंस ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सबके बीच ऋतिक को जूनियर एनटीआर ने एक बिलबोर्ड के जरिए अपने अंदाज में चैलेंज दिया था. अब, जूनियर एनटीआर को ऋतिक से एक रिटर्न गिफ्ट मिला है, वो भी 'आरआरआर' ट्विस्ट के साथ.

'वॉर 2' को रिलीज होने में अब चंद दिन ही बचे हैं. रिलीज से पहले दोनों स्टार एक-दूसरे को चैलेंज देते नजर आ रहे हैं. इस चैलेंज की शुरुआत जूनियर एनटीआर से हुई. कुछ दिन पहले ही एनटीआर ने ऋतिक को एक चैलेंज दिया. ऋतिक ने उनके इस चैलेंज की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की. तस्वीरों में वह एक बिलबोर्ड के साथ पोज देते दिख रहे हैं. बिलबोर्ड पर लिखा है, 'घुंगरू टूट जाएंगे, पर हमसे यह वॉर जीत नहीं पाएंगे, एनटीआर वर्सेज ऋतिक'.

इस पोस्ट के कैप्शन में ऋतिक ने लिखा, ओके जूनियर एनटीआर, अब तुमने हद कर दी मेरे घर के नीचे एक असली बिलबोर्ड भेजकर. ठीक है, चैलेंज स्वीकार है. याद रखना ये सब तुमने ही लाया है.'

अब बुधवार को देवरा स्टार ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने घर की बालकनी में बैठे हैं और ऋतिक द्वारा भेजे गए 'रिटर्न गिफ्ट' वाले बिलबोर्ड को पढ़ रहे हैं. बिलबोर्ड पर आरआरआर ट्विस्ट के साथ लिखा है, 'नाटू नाटू चाहे जितना करो, लेकिन मैं यह जंग जीत रहा हूं.'

अपनी तस्वीरें साझा करते हुए जूनियर एनटीआर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'ऋतिक रोशन सर, बहुत बढ़िया रिटर्न गिफ्ट... लेकिन ये अंत नहीं है. 14 अगस्त को असली जंग शुरू होगी. तब मिलते हैं.'

'जाना बे आली' का टीजर

'वॉर 2' मेकर ने 7 अगस्त को फिल्म का नया गाना 'जाना बे आली' का टीजर जारी किया है, जिसमें ऋतिक रोशन-जूनियर शानदार अंदाज में नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर टीजर साझा करते हुए लिखा है, 'जिस डांस वॉर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो लगभग आ ही गया है. लीजिए, टीजर. 'जाना बे आली' का पूरा गाना सिर्फ़ सिनेमाघरों में. वॉर 2 हिंदी, तेलुगु और तमिल में 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. बता दें, मेकर्स ने 'जाना बे आली' का पूरा गाना थिएटर में रिलीज करने का फैसला किया है.

'वॉर 2' के बारे में

'वॉर 2' का रनटाइम 2 घंटे 53 मिनट है. इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से यू/ए सर्टिफिकेट मिला है. अयान मुखर्जी की निर्देशित एक्शन फिल्म 'वॉर 2' दुनिया भर में 14 अगस्त, 2025 को रिलीज होगी. इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं. यह हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी.