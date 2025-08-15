ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस: 'वॉर 2' ने 'सैयारा'-'हाउसफुल 5' को पछाड़ा, 2025 की बनी दूसरी सबसे बड़ी ओपनर हिंदी फिल्म - WAR 2 BOX OFFICE COLLECTION DAY 1

'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 'सैयारा', 'हाउसफुल 5' को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानें ऋतिक रोशन-जूनियर की फिल्म की पहले दिन की कमाई...

War 2
'वॉर 2' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 3:31 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 3:42 PM IST

मुंबई: अयान मुखर्जी की 'वॉर 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैन इंडिया स्पाई थ्रिलर रजनीकांत की कूली से टकराई.

'वॉर 2 में जहां ऋतिक रोशन ने फिल्म में कबीर धालीवाल की भूमिका दोहराई, वहीं जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा और अनिल कपूर भी नए किरदार में नजर आए. बता दें, 'वॉर 2' जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू है और ऋतिक रोशन के साथ उनकी टक्कर फिल्म में नया तड़का लगाती है.

दूसरी ओर, 'वॉर 2' में ऋतिक और कियारा पहली बार साथ काम कर रहे हैं उनकी ताजा केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, भारी चर्चा के बावजूद, वॉर 2 दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही और बॉक्स ऑफिस पर इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली.

'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार , 'वॉर 2' ने पहले दिन शानदार शुरुआत की. वाईआरएफ की इस स्पाई थ्रिलर ने 52.5 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म ने हिंदी में 29 करोड़ रुपये , तेलुगु में 23.25 करोड़ रुपये और 0.25 करोड़ रुपये की कमाई की. इस हिसाब से पहले दिन का कुल कलेक्शन 52.50 करोड़ रुपये होता है.

'वॉर 2' ने इन फिल्मों को पछाड़ा
दिलचस्प बात यह है कि वॉर 2 ने अहान पांडे और अनीत पड्डा की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा 'सैयारा' (21.5 करोड़ रुपये) और अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 (24 करोड़ रुपये) के पहले दिन के कलेक्शन को पछाड़ दिया है. इसी के साथ ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की फिल्म 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. पहले स्थान पर विक्की कौशल की 'छावा' है, जिसने पहले 31 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था.

'वॉर 2' की स्टार कास्ट
'वॉर 2' में ऋतिक रोशन- जूनियर एनटीआर के अलावा, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और अन्य कलाकार भी हैं. बॉबी देओल भी इस स्पाई थ्रिलर में कैमियो रोल में हैं. यह अल्फा और वाईआरएफ की जासूसी दुनिया में उनकी शुरुआत है.

