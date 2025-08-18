ETV Bharat / entertainment

'वॉर 2' और 'कूली' बॉक्स ऑफिस, 4 दिनों के वीकेंड में किसने मारी बाजी, क्या-क्या बने रिकॉर्ड्स? जानें - WAR 2 AND COOLIE BOX OFFICE

वॉर 2 और कूली ने अपने पहले रविवार (चौथे दिन) कितना कमाया है, किसको ज्यादा घाटा हुआ है? आइए जानते हैं

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 11:08 AM IST

हैदराबाद: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर स्पाई एक्शन फिल्म वॉर 2 और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन ड्रामा फिल्म कूली ने अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. बीती 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई फिल्में को हॉलीडे वीकेंड मिला और दोनों ही फिल्मों ने इसका फायदा भी उठाया. क्योंकि दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर पैसा बटोरा है. आइए जानते हैं वॉर 2 और कूली ने अपने पहले वीकेंड में कितना कलेक्शन किया है. संडे को दोनों फिल्मों की कितनी कमाई हुई है, इस पर एक नजर डालेंगे.

वॉर 2 की चौथे दिन की कमाई

वॉर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन 57.34 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 33.25 करोड़ रुपये और रविवार को चौथे दिन 31.3 करोड़ रुपये कमाए हैं. यानि रविवार को फिल्म वॉर 2 की कमाई में 5.86 फीसदी की गिरावट आई है. पहले वीकेंड में यह सबके कम दैनिक कमाई है. फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 174.11 करोड़ रुपये हो गया है. सुमित कडेल के मुताबिक, वॉर 2 ने भारत में 164.50 करोड़ रपये और वर्ल्डवाइड 245 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

कूली की पहले वीकेंड पर कमाई

वहीं, वॉर 2 के साथ रिलीज हुई रजनीकांत, आमिर खान, उपेंद्र और नागार्जुन स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म कूली ने भारत में 65 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन 54.75 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 39.5 करोड़ रुपये और चौथे दिन 34 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. यानी रविवार को कूली की कमाई में वॉर 2 से भी ज्यादा गिरावट आई है. कूली की कमाई में चौथे दिन 13.92 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. तरह कूली कूली का पहले वीकेंड कुल घरेलू कलेक्शन 193.65 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. संडे को हिंदी पट्टी स्क्रीन में 49.35 फीसदी का का ऑक्यूपेंसी दर्ज किया गया.

कूली ने नॉर्थ अमेरिका में 6 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है और ऐसा कर रजनीकांत ने अपनी ही फिल्म 2.0 की कमाई (5.43 मिलियन डॉलर) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वॉर 2 ने चार दिनों में नॉर्थ अमेरिका मार्किट में 3 मिलियन डॉलर की कमाई की है.

