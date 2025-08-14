ETV Bharat / entertainment

25 साल से साथ निभा रहे फैंस को 'वॉर 2' एक्टर जूनियर NTR ने कही दिल को बात, जानें क्या बोले - WAR 2

आज 14 अगस्त को जूनियर एनटीआर की ऋतिक रोशन के सात फिल्म वॉर 2 रिलीज हो गई है.

War 2 Actor Jr NTR
जूनियर NTR (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: लोगों के दिलों के बादशाह, NTR, बेमिसाल टैलेंट के मालिक हैं और करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी और बेमिसाल ऑन-स्क्रीन चार्म के लिए मशहूर, वह हर बार फैंस को हैरान कर देते हैं. उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें प्यार और सराहना से सराबोर करते रहते हैं, जिसका नज़ारा हाल ही में हैदराबाद में हुए वॉर 2 इवेंट में फिर से देखने को मिला. अपने होम सिटी में हुए इस इवेंट ने फैंस को दीवाना बना दिया. YRF ने फैंस में एनटीआर के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए हैदराबाद को लोकेशन के तौर पर चुना.

हैदराबाद में NTR के आने पर जबरदस्त फैन क्रेज देखने को मिला. फैंस के प्यार से भावुक होकर सुपरस्टार ने एक क्लोज़िंग स्पीच दी और कहा, 'मेरी करियर की शुरुआत 25 साल पहले निन्नू चूडालानी फिल्म से हुई थी, जिसे दिवंगत श्री रामोजी राव गरु के बैनर तले लॉन्च किया गया था, उस दिन मैं अकेला था, सिर्फ मेरे माता-पिता साथ थे, मैंने अपने पहले फैन, अदोनी के मुजीब से पूछा, ‘तुम कौन हो?’ उन्होंने कहा, ‘मैं आपका फैन हूं सर, आपके लिए जान भी दे सकता हूं, तब तक मेरी कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, उस दिन से आज तक, लाखों फैंस को इस सफर में मेरे साथ देखना, पिछले जन्मों का आशीर्वाद है,

आज 14 अगस्त को जूनियर एनटीआर की ऋतिक रोशन के सात फिल्म वॉर 2 रिलीज हो गई है. NTR X Neel नाम की एक दमदार एक्शन फिल्म भी है, जिसे KGF फेम प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज होगी और इसे माइथ्री मूवी मेकर्स और NTR आर्ट्स बना रहे हैं.

इसमें NTR की एक्टिंग की अलग-अलग झलक और उनका पैन-इंडिया स्टारडम दिखेगा. इसके अलावा, वह त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक भव्य पौराणिक फिल्म भी कर रहे हैं, जिसमें वे भगवान कुमारस्वामी का दिव्य किरदार निभाएंगे.

ये भी पढे़ं:

रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे, ऋतिक ने दी बधाई, 39 साल पहले किया था काम, अब 'कूली'- 'वॉर 2' से होंगे आमने-सामने - HRITHIK ROSHAN RAJINIKANTH

हैदराबाद: लोगों के दिलों के बादशाह, NTR, बेमिसाल टैलेंट के मालिक हैं और करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी और बेमिसाल ऑन-स्क्रीन चार्म के लिए मशहूर, वह हर बार फैंस को हैरान कर देते हैं. उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें प्यार और सराहना से सराबोर करते रहते हैं, जिसका नज़ारा हाल ही में हैदराबाद में हुए वॉर 2 इवेंट में फिर से देखने को मिला. अपने होम सिटी में हुए इस इवेंट ने फैंस को दीवाना बना दिया. YRF ने फैंस में एनटीआर के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए हैदराबाद को लोकेशन के तौर पर चुना.

हैदराबाद में NTR के आने पर जबरदस्त फैन क्रेज देखने को मिला. फैंस के प्यार से भावुक होकर सुपरस्टार ने एक क्लोज़िंग स्पीच दी और कहा, 'मेरी करियर की शुरुआत 25 साल पहले निन्नू चूडालानी फिल्म से हुई थी, जिसे दिवंगत श्री रामोजी राव गरु के बैनर तले लॉन्च किया गया था, उस दिन मैं अकेला था, सिर्फ मेरे माता-पिता साथ थे, मैंने अपने पहले फैन, अदोनी के मुजीब से पूछा, ‘तुम कौन हो?’ उन्होंने कहा, ‘मैं आपका फैन हूं सर, आपके लिए जान भी दे सकता हूं, तब तक मेरी कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, उस दिन से आज तक, लाखों फैंस को इस सफर में मेरे साथ देखना, पिछले जन्मों का आशीर्वाद है,

आज 14 अगस्त को जूनियर एनटीआर की ऋतिक रोशन के सात फिल्म वॉर 2 रिलीज हो गई है. NTR X Neel नाम की एक दमदार एक्शन फिल्म भी है, जिसे KGF फेम प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज होगी और इसे माइथ्री मूवी मेकर्स और NTR आर्ट्स बना रहे हैं.

इसमें NTR की एक्टिंग की अलग-अलग झलक और उनका पैन-इंडिया स्टारडम दिखेगा. इसके अलावा, वह त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक भव्य पौराणिक फिल्म भी कर रहे हैं, जिसमें वे भगवान कुमारस्वामी का दिव्य किरदार निभाएंगे.

ये भी पढे़ं:

रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे, ऋतिक ने दी बधाई, 39 साल पहले किया था काम, अब 'कूली'- 'वॉर 2' से होंगे आमने-सामने - HRITHIK ROSHAN RAJINIKANTH

For All Latest Updates

TAGGED:

WAR 2 ACTOR JR NTRJR NTRJR NTR AND WAR 2जूनियर एनटीआरWAR 2

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.