चिरंजीवी के जन्मदिन से एक दिन पहले फैंस को तोहफा, सामने आई 'विश्वम्भर' की पहली झलक, रोंगटे खड़े कर देंगे सीन - VISHWAMBHARA MEGA BLAST GLIMPSE

चिरंजीवी के जन्मदिन से एक दिन पहले 'विश्वम्भर' के मेकर्स ने फैंस को तोहफा दिया है. उन्होंने फिल्म की झलक का वीडियो जारी किया है.

Vishwambhara
'विश्वम्भर' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 7:13 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 7:19 PM IST

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी 22 अगस्त को अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगे. उनके जन्मदिन से एक दिन पहले उनके फैंस को एक नया तोहफा मिला है. 'विश्वम्भर' के मेकर्स ने मेगास्टार के जन्मदिन से एक दिन पहले फिल्म की पहली झलक जारी की है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. 'विश्वम्भर' की पहली झलक रोंगटे खड़ी कर देने वाली है.

मेगास्टार चिरंजीवी के 70वें जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म 'विश्वम्भर' के मेकर्स फिल्म के लिए बनाई गई दुनिया की एक झलक दिखाई है. 21 अगस्त को मेकर्स ने 'विश्वम्भर' की पहली झलक जारी की और मेगास्टार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी.

यूवी क्रिएशन ने एक्स हैंडल पर 'विश्वम्भर' की पहली झलक के बारे में पोस्ट किया है. लिंक साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'उनका मास और औरा यूनिवर्स को टेकओवर कर लेंगे. विश्वम्भर की मेगा ब्लास्ट झलक अभब उपलब्ध है. जन्मदिन मुबारक मेगास्टार चिरंजीवी. ब्रह्मांड से परे मेगा मास. विश्वम्भर 2026 की गर्मियों में सिनेमाघरों में.'

'विश्वम्भर' की झलक
झलक की शुरुआत एक बिच्छु से होती है. 1 मिनट 14 सेकंड की झलक में दानवों को दिखाया गया है, जो मानवों और अच्छाई का विनाश करते हैं. झलक में शिवलिंग और प्रभु हनुमान की भी झलक दिखाई गई है. इस बीच बुराई का सर्वनाश करने के लिए सच्चाई का जन्म होता.

चिरंजीवी की एंट्री एक्शन से भरपूर है,. मार-काट के साथ उनकी झलक दिखाई गई है. अंत में एक ऐसा सीन दिखाया गया है, जो रोंगटे खड़े कर देगा. चिरंजीवी अपने हाथ में एक बड़ी सी आंख के साथ नजर आते हैं. एक काल्पनिक दुनिया में रची गई, क्लासिक अच्छाई बनाम बुराई की थीम पर आधारित इस फिल्म का श्रेय निर्देशक वशिष्ठ को जाता है. अंत में चिरंजीवी एक अजेय शक्ति की तरह फिल्म में छा जाते हैं.

'विश्वम्भर' स्टार कास्ट
'विश्वम्भर' बिम्बिसार फेम वशिष्ठ मल्लिडी की निर्देशित फिल्म है, जिसमें मेगास्टार चिरंजीवी मुख्य भूमिका में हैं. अनिल रविपुडी-चिरंजीवी की मेगा 157 से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं. इस वजह से विश्वम्भर यूनिट पर दिन-ब-दिन दबाव बढ़ता जा रहा है.

'विश्वम्भर' में चिरंजीवी के अलावा तृषा कृष्णन, आशिका रंगनाथ, ईशा चावला, सुरभि पुराणिक, कुणाल कपूर, राव रमेश और अन्य कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय एक स्पेशल सॉन्ग करती दिखेंगी.

यह भी पढ़ें:

