इस म्यूजिक डायरेक्टर की लोगों से अपील- सोच समझकर दें अपना वोट, NOTA पर ना दबाएं बटन - Vishal Dadlani

मुंबई : लोकसभा चुनाव 2024 का आज 19 अप्रैल (शुक्रवार) को आगाज हो चुका है. आज देश के 21 राज्यों के लोग 18वीं लोकसभा के लिए वोट डाल रहे हैं. आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव मतदान हो रह हैं, जिसमें 16 करोड़ वोटर शामिल हैं. इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले फिल्म इंडस्ट्री के मशूहर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है.

क्या बोले विशाल ददलानी

म्यूजिक डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहे हैं, साथियों आम चुनाव 2024 में वोट डालने का वक्त आ गया है और आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें और NOTA (None of The Above) के ऑप्शन से बचकर रहें, आप अपना वोट सोच समझकर और देश के भविष्य के बारे में सोचकर डालें.

म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया था बाबा साहब का नारा

इससे पहले विशाल ने बीती 14 अप्रैल को डॉक्टर भीम राव अंबडेकर की जयंती पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा था, जिस दिन धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के भेदभाव से संपूर्ण छुटकारा मिल जाएगा, और हर एक नागरिक समान होगा और सबसे पहले भारतीय होगा, उस दिन सच में प्रगति के रास्ते पर देश होगा, तब तक.. इसके बाद उन्होंने बाबा साहब के कहे बोले यहां लिखे हैं शिक्षित बनों, संगठित रहो तथा संघर्ष करो.