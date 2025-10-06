ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड का वो एक्टर, जिसने विलेन बनकर किया राज, पीक करियर में छोड़ी एक्टिंग, बेटे भी रहे स्टार

साल 1971 में फिल्म मेरे अपने में उन्हें बतौर लीड एक्टर रोल मिला. इसके बाद मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी से छा गए.

Etv Vinod Khanna Birth Anniversary
विनोद खन्ना बर्थ एनिवर्सरी (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 6, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: विनोद खन्ना उन स्टार्स की लिस्ट में शामिल थे, जो नेगेटिव रोल करके भी सिनेमा पर छाए हुए थे. एक्टर ने अपने एक्टिंग स्टाइल से अलग ही पहचान बना ली थी. उनकी बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. एक्टर ने पहले पढ़ाई पूरी की और फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया. विनोद के पिता उनके फिल्मी करियर के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन के आगे एक्टर के पिता झुक गए. साल 1968 में एक्टर को पहली और बड़ी सफलता मिली. फिल्म मन का मीत में उन्हें खलनायक का रोल मिला और यह वो समय था, जो किसी भी हैंडसम दिखने वाले एक्टर के लिए नेगेटिव रोल करना खतरे से खाली नहीं था. लेकिन विनोद ने ऐसे रोल को ही अपनी ताकत बना लिया, लेकिन विलेन के साथ-साथ उनकी किस्मत में हीरो बनना भी लिखा था.

साल 1971 में फिल्म मेरे अपने में उन्होंने बतौर लीड एक्टर रोल मिला. इसके बाद मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, दयावान और कुर्बानी जैसी फिल्मों में बतौर एक्टर सिनेमा पर छा गए थे. फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार संग काम किया, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान थी. अमिताभ के साथ उनकी दो फिल्में मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी ने खूब धमाका किया था, जो आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्म बनी हुई है. 1980 तक आते-आते वह सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर की लिस्ट में आ गये थे, लेकिन तभी उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया.

विनोद खन्ना ने साल 1982 में आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में चले गए और फिल्मों से किनारा कर लिया. यहां पांच साल तक शांति का पाठ पढ़ा और साल 1987 में फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में लौटे है. विनोद खन्ना ने वापसी करने के बाद भी दर्शकों को इंप्रेस किया. उनके अभिनय के चलते उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया. 27 अप्रैल 2017 में एक्टर का कैंसर से जंग लड़ते हुए निधन हो गया था. विनोद खन्ना को आखिरी बार फिल्म 'गन्स ऑफ बनारस' (2020) देखा गया था. बता दें, विनोद खन्ना के दो बेटे राहुल और अक्षय खन्ना आज तक कुंवारे हैं.

ये भी पढ़ें:

Vinod Khanna Birth Anniversary: कड़े स्ट्रगल के बाद इस फिल्म से चला था विनोद खन्ना का जादू

For All Latest Updates

TAGGED:

VINOD KHANNA BIRTH ANNIVERSARYVINOD KHANNAVINOD KHANNA FILM CAREERविनोद खन्ना बर्थ एनिवर्सरीBIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.