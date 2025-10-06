ETV Bharat / entertainment

बॉलीवुड का वो एक्टर, जिसने विलेन बनकर किया राज, पीक करियर में छोड़ी एक्टिंग, बेटे भी रहे स्टार

हैदराबाद: विनोद खन्ना उन स्टार्स की लिस्ट में शामिल थे, जो नेगेटिव रोल करके भी सिनेमा पर छाए हुए थे. एक्टर ने अपने एक्टिंग स्टाइल से अलग ही पहचान बना ली थी. उनकी बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. एक्टर ने पहले पढ़ाई पूरी की और फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया. विनोद के पिता उनके फिल्मी करियर के खिलाफ थे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन के आगे एक्टर के पिता झुक गए. साल 1968 में एक्टर को पहली और बड़ी सफलता मिली. फिल्म मन का मीत में उन्हें खलनायक का रोल मिला और यह वो समय था, जो किसी भी हैंडसम दिखने वाले एक्टर के लिए नेगेटिव रोल करना खतरे से खाली नहीं था. लेकिन विनोद ने ऐसे रोल को ही अपनी ताकत बना लिया, लेकिन विलेन के साथ-साथ उनकी किस्मत में हीरो बनना भी लिखा था.

साल 1971 में फिल्म मेरे अपने में उन्होंने बतौर लीड एक्टर रोल मिला. इसके बाद मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, दयावान और कुर्बानी जैसी फिल्मों में बतौर एक्टर सिनेमा पर छा गए थे. फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने सुनील दत्त, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार संग काम किया, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान थी. अमिताभ के साथ उनकी दो फिल्में मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी ने खूब धमाका किया था, जो आज भी दर्शकों की पसंदीदा फिल्म बनी हुई है. 1980 तक आते-आते वह सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाले एक्टर की लिस्ट में आ गये थे, लेकिन तभी उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया.

विनोद खन्ना ने साल 1982 में आध्यात्मिक गुरु ओशो की शरण में चले गए और फिल्मों से किनारा कर लिया. यहां पांच साल तक शांति का पाठ पढ़ा और साल 1987 में फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में लौटे है. विनोद खन्ना ने वापसी करने के बाद भी दर्शकों को इंप्रेस किया. उनके अभिनय के चलते उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया. 27 अप्रैल 2017 में एक्टर का कैंसर से जंग लड़ते हुए निधन हो गया था. विनोद खन्ना को आखिरी बार फिल्म 'गन्स ऑफ बनारस' (2020) देखा गया था. बता दें, विनोद खन्ना के दो बेटे राहुल और अक्षय खन्ना आज तक कुंवारे हैं.