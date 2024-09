ETV Bharat / entertainment

विजय की फिल्म GOAT हुई रिलीज, थलापति के फैंस ने थिएटर्स और सड़क पर जमकर की आतिशबाजी, देखें वीडियो - Vijay Thalapathy GOAT released

By ETV Bharat Entertainment Team

चेन्नई: थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म GOAT (The Greatest of All Time)आज 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हो गई है. फिल्म में विजय का डबल रोल है और यह एक एक्शन ड्रामा और इमोशंस वाली फिल्म है. फिल्म में विजय बाप और बेटे दोनों का रोल प्ल कर रहे हैं. विजय को पिछली बार फिल्म लियो में देख गया था. वहीं, विजय के फैंस को फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' का बेसब्री से इंतजार था और जब फिल्म की रिलीज डेट आई तो फैंस के बीच जश्न का माहौल बन गया.

विजय की फिल्म GOAT हुई रिलीज (ANI VIDEO)

'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' के रिलीज होने की खुशी में विजय के फैंस ने थिएटर्स के बाहर और सड़कों पर उतरकर जमकर आतिशाबाजी की है. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विजय के फैंस के चेहरे फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' के रिलीज होने पर खिल गए हैं. थिएटर्स और सड़क पर विजय के फैंस पटाखें और लड़ियां जला रहे हैं. साउथ सिनेमा में एक्टर्स के प्रति ऐसा प्यार अकसर देखने को मिलता है, अब चाहे इसमें अल्लू अर्जुन, राम चरण और जूनियर एनटीआर जैसे सुपरस्टार ही क्यों ना हो.