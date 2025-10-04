विजय देवरकोंडा-रश्मिका ने गुपचुप रचाई सगाई, अगले साल करेंगे शादी?, जानें दोनों में से कौन ज्यादा अमीर?
विजय-रश्मिका ने साथ में कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों के बीच नजदिकियां बढ़ी थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 12:27 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा का स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर बड़ा अपडेट आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो लंबे समय से डेट कर रहा कपल अब शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. कहा जा रहा है कि विजय और रश्मिका अपने फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे और साल 2026 में शादी कर लेंगे, लेकिन इस गुडन्यूज पर कपल ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है. विजय और रश्मिका के फैंस को इंतजार है कि उनके चहेते स्टार उन्हें खुद यह गुडन्यूज दें. विजय और रश्मिका ने साथ में कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों के बीच नजदिकियां बढ़ी थीं.
बता दें, गीता गोविंदम साल 2018 और डियर कॉमरेड साल 2019 में रिलीज हुई थी. तब से विजय और रश्मिका डेटिंग को लेकर चर्चा में हैं. अब कहा जा रहा है कि कपल साल 2026 में शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका और विजय ने गुपचुप सगाई रचा ली है और कपल की सगाई में फैमिली और कुछ खास लोग ही शामिल हुए थे, लेकिन विजय और रश्मिका ने सगाई की खबरों की कोई पु्ष्टि नहीं की है और ना ही इसे खारिज किया है. बता दें, कपल को कई बार एक ही स्पॉट पर वेकेशन मनात देखा गया है, लेकिन कभी दोनों ने साथ में कोई तस्वीर नहीं डाली, लेकिन कपल ने अपने फैंस को हिंट खूब दिए. क्योंकि रश्मिका कई बार विजय के कपड़े और कैप पहनती दिखीं हैं.
दोनों में ज्यादा अमीर कौन?
विजय एक शानदार लाइफ जीते हैं. फिल्म अर्जुन रेड्डी के बाद उनकी किस्मत चमकी और यह उनकी सबसे कमाऊ फिल्मों में शामिल है. रिपोर्ट्स की मानें तो विजय एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. वहीं, उनकी नेटवर्थ 50 से 70 करोड़ रुपये है, जो वो फिल्म, उनका फैशन लेबल राउडी क्लब और वॉलीबॉल टीम का मालिकाना हक शामिल है. इसके अलावा वह कई विज्ञापनों से भी कमाते हैं. उनके पास बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज है जिसकी कीमत 61.48 लाख रुपये है. इसे अलावा उनके पास 75 लाख की फोर्ड मुस्तांग, 85 लाख की वॉल्वो XC90 और 64 लाख रुपये की Range Rover भी है.
रश्मिका मंदाना आज के दौर की स्टार एक्ट्रेस हैं. वह एक फिल्म के लिए 4 से 8 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म पुष्पा 2 के लिए एक्ट्रेस ने 10 करोड़ रुपये फीस ली थी. इसके अलावा रश्मिका विज्ञापन से खूब कमाती हैं. रश्मिका का मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कूर्ग में आलीशान घर है. वहीं, होमटाउन बैंगलोर में उनके पास 8 करोड़ का बंगला है.रश्मिका के पास मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास, एक टोयोटा इनोवा, एक हुंडई क्रेटा, एक रेंज रोवर स्पोर्ट और एक ऑडी क्यू3 है.