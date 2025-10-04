ETV Bharat / entertainment

विजय देवरकोंडा-रश्मिका ने गुपचुप रचाई सगाई, अगले साल करेंगे शादी?, जानें दोनों में से कौन ज्यादा अमीर?

हैदराबाद: साउथ सिनेमा का स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर बड़ा अपडेट आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो लंबे समय से डेट कर रहा कपल अब शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. कहा जा रहा है कि विजय और रश्मिका अपने फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे और साल 2026 में शादी कर लेंगे, लेकिन इस गुडन्यूज पर कपल ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है. विजय और रश्मिका के फैंस को इंतजार है कि उनके चहेते स्टार उन्हें खुद यह गुडन्यूज दें. विजय और रश्मिका ने साथ में कॉमरेड और गीता गोविंदम जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं और इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों के बीच नजदिकियां बढ़ी थीं.

बता दें, गीता गोविंदम साल 2018 और डियर कॉमरेड साल 2019 में रिलीज हुई थी. तब से विजय और रश्मिका डेटिंग को लेकर चर्चा में हैं. अब कहा जा रहा है कि कपल साल 2026 में शादी के बंधन में बंधने जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका और विजय ने गुपचुप सगाई रचा ली है और कपल की सगाई में फैमिली और कुछ खास लोग ही शामिल हुए थे, लेकिन विजय और रश्मिका ने सगाई की खबरों की कोई पु्ष्टि नहीं की है और ना ही इसे खारिज किया है. बता दें, कपल को कई बार एक ही स्पॉट पर वेकेशन मनात देखा गया है, लेकिन कभी दोनों ने साथ में कोई तस्वीर नहीं डाली, लेकिन कपल ने अपने फैंस को हिंट खूब दिए. क्योंकि रश्मिका कई बार विजय के कपड़े और कैप पहनती दिखीं हैं.