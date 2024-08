ETV Bharat / entertainment

स्वतंत्रता दिवस पर विजय का फैंस को तोहफा, GOAT के ट्रेलर की रिलीज डेट का किया एलान, देखें पोस्टर - The Greatest of All Time Trailer

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर ( Movie Poster )

हैदराबाद: थलापति विजय की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT)का इंतजार एक्टर के फैंस को बेसब्री से है. हाल ही में कहा जा रहा था कि फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के ट्रेलर की रिलीज डेट डिले हो गई है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस 2024 पर विजय ने अपने फैंस को अटकलें से आजादी दे दी है और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान कर दिया है. कब रिलीज होगा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर? विजय ने आज 15 अगस्त को फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से नया पोस्टर शेयर किया है. साथ ही थलापति ने द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा किया है. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का ट्रेलर आगामी 17 अगस्त को शाम 5 बजे रिलीज होने जा रहा है. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नए पोस्टर की बात करें इसमें विजय का इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है.

द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में युवान शंकर राजा का म्यूजिक है. सिद्धार्थ नूनी ने सिनेमैटोग्राफी की है. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में विजय का डबल रोल है. विजय के अलावा फिल्म में एक्टर प्रशांत, प्रभु देवा, अजमल अमीर, मोहन, जयाराम, स्नेहा और लैला अहम रोल में नजर आएंगे. फिल्म को एएसजी एंटरटेनमेंट बैनर तले बनाया गया है. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का बजट 300 करोड़ रुपये है. फिल्म के प्रोड्यूसर कलापति एस अघोरम, कलापित एस गणेश और कलापति एस सुरेश हैं. फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आगामी 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.