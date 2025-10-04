ETV Bharat / entertainment

'अरे जा हट नटखट' फेम दिग्गज एक्ट्रेस संध्या शांताराम का 87 की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के शानदार डायरेक्टर वी. शांताराम की पत्नी और वेटरन एक्ट्रेस संध्या शांताराम का आज 4 अक्टूबर को मुंबई में 87 की उम्र में निधन हो गया. आज शाम मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा. संध्या शांताराम हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर वी. शांताराम की पत्नी थीं. उन्होंने मराठी फिल्मों से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और उनकी डेब्यू फिल्म अमर भूपाली थी. संध्या ने मराठी फिल्म पिंजरा में अपने शानदार अभिनय और डांस से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. दिग्गज अभिनेत्री के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ चुकी है.

सॉन्ग 'अरे जा हट नटखट' से पॉपुलर संध्या का असली नाम विजया देशमुख था. साल 1959 में आई वी शांताराम की फिल्म नवरंग से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था. अपनी डेब्यू फिल्म से ही एक्ट्रेस खूब हिट हुई थीं. उनका गाना 'अरे जा हट नटखट' से वह आज भी पॉपुलर हैं. इस गाने के लिए एक्ट्रेस ने खासतौर पर शास्त्रीय नृत्य सीखा था. उस समय में कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था. इस गाने में नजर आने वाले सभी डांस स्टेप्स संध्या और उनके पति ने ही तैयार किए थे.

वी, शांताराम इस गाने को शानदार और खास बनाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने सेट पर असली घोड़े और हाथी इकट्ठे किये थे. ऐसे में संध्या को इन्हीं जानवरों के बीच डांस करना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था. एक्ट्रेस बहुत घबराई हुई थीं. और उन्होंने इसके लिए किसी बॉडी डबल का भी इस्तेमाल नहीं किया था. ऐसे में इस गाने की रिहर्सल के दौरान संध्या ने हाथी-घोड़ों से दोस्ती की थी. इसके लिए एक्ट्रेस ने उन्हें दाना-पानी दिया था. ऐसे में संध्या को ऐसा करते देख वी. शांताराम शादीशुदा होते हुए भी उन पर फिदा हो गए. दोनों ने शादी रचा ली. इसके बाद संध्या ने पति की ही फिल्मों में ज्यादातर काम किया, जिसमें दो आंखें बारह हाथ, पिंजरा, नवरंग, झनक झनक पायल बाजे और अमर भूपाली जैसी फिल्में शामिल हैं.