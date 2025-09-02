हैदराबाद: जानकी बोदीवाला ने सिनेमा जगत में धूम मचा दी हैं. 2023 में रिलीज होने वाली गुजराती फिल्म वश में अपने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अजय देवगन की शैतान से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद, वह एक नई रिलीज के साथ वापस आई हैं. हम बात कर रहे हैं 'वश लेवल 2 के बारे में, जो 2023 में आई हिट फिल्म वश का सीक्वल है.

कृष्णदेव याग्निक की निर्देशित, यह सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा अपनी पिछली फिल्म की सफलता के कारण साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है. यह सीक्वल ना सिर्फ गुजराती बॉक्स ऑफिस पर बल्कि हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी छाई हुई है. आइए जानें इस फिल्म के बारे में...

वश लेवल 2 को हिंदी में वश विवश लेवल 2 के नाम से रिलीज किया गया है. इस फिल्म में हितु कनोडिया अथर्व का किरदार निभा रहे हैं, जिसका सामना हितेन कुमार की अभिनीत एक काले जादूगर प्रताप से होता है. प्रताप ने स्कूली लड़कियों के एक समूह को वश में कर लेता है और उन्हें हिंसक बना देता है.

वश लेवल 2 की स्टोरी

ये कहानी है एक स्कूल की, जहां लंच ब्रेक के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाती हैं. लंच करने के बार सभी छात्राएं अचानक मेस में रुक जाती है. देखते ही देखते उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है. इसी बीच एक अजनबी कैंटीन में आता है और कैंटीन में मौजूद लड़कियों को कंट्रोल करने लगता है. वह लड़कियो से कहता है कि वो जो कहेगा, वो सब उन सबको करना होगा.

वह 10 लड़कियों को चुनता है, स्कूल की छत से कूदने का आदेश देता है. उनमें एक लड़की अपनी मैम को बताती है कि एक अंकल ने उनसे शाम 3 बजे छत से कूदने को कहा है. 3 बजते ही 10 लड़कियां नीचे कूद जाती हैं.

इस बीच मैम मीडिया को बताती है कि वो लड़कियां एक ही बात कह रही थी, अंकल ने जो बोला है उन्हें वहीं करना होगा. यह सारी घटना प्रताप से जुड़ी होती हैं. एक लड़की अथर्व को मैसेज देती है कि उन्हें प्रताप अंकल को ढूंढना है. वह कालकोठरी में जाता है जहां उसने प्रताप को बंद कर रखा है और उससे पूछता है कि उसके जैसे कितने लोग वशीकरण का काम कर रहे हैं. इस बीच स्कूली लड़कियां पूरे शहर में प्रताप को ढूंढ़ने के लिए तबाही मचा देती है. वे लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं.

स्टार कास्ट

गुजराती और हिंदी में प्रीमियर हुई इस फिल्म में जानकी बोदीवाला, हितु कनोडिया, मोनल गज्जर, चेतन दैया, प्रेम गढ़वी और हितेन कुमार अहम भूमिका में हैं. पोस्टर और टीजर ने दर्शकों में उत्साह जगाया था, लेकिन वश लेवल 2 को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और फैंस फिल्म के डरावने दृश्यों के दीवाने हो गए.

वश लेवल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

यह फिल्म 27 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं. इस फिल्म को आज 7 दिन हो चुके हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, वश लेवल 2 ने 2 सितंबर दोपहर 1 बजे तक 11 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. इस तहर इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7.7 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि फिल्म बजट 8 करोड़ रुपये हैं.