वरुण तेज-लावण्या त्रिपाठी के घर में गूंजी किलकारी, दादा बने चिरंजीवी, पोते के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट

इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में वरुण अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह अपने न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लिए हुए हैं. हालाँकि उन्होंने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन इस छोटी सी झलक ने फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया.

साउथ स्टार वरुण तेज कोनिडेला और लावण्या त्रिपाठी ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है. इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी का एलान किया और अस्पताल से एक प्यारी सी फैमिली फोटो साझा की. कपल ने कैप्शन में लिखा, 'हमारा नन्हा सा बच्चा 10.09.2025.'

हैदराबाद: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी अपने भतीजे वरुण तेज और लावण्या के न्यू बॉर्न बेबी का कोनिडेला परिवार में खास अंदाज में स्वागत किया है. घर में नए मेहमान के आने से वह बेहद खुश हैं. चिरंजीवी ने अपने सोशल मीडिया पर बच्चे के साथ एक प्यारी सी तस्वीर साझा की और नए माता-पिता के लिए एक लंबा और भावुक नोट लिखा.

सेलेब्स ने कपल को दी बधाइयां

सामंथा रुथ प्रभु, उपासना कामिनेनी, श्रिया सरन, अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा, रकुल प्रीत सिंह, नागा चैतन्य, अदिति राव हैदरी और कई अन्य हस्तियों ने नए माता-पिता पर प्यार बरसाया और उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं.

चिरंजीवी ने कोनिडेला फैमिली में बेबी बॉय का किया स्वागत

इस खबर को साझा करने के तुरंत बाद, मेगास्टार चिरंजीवी ने भी कोनिडेला फैमिली में नन्हे मेहमान का स्वागत किया और बच्चे के साथ एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'इस दुनिया में आपका स्वागत है, इस दुनिया में आपका स्वागत है, लिटिल वन. कोनिडेला फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी बॉय का दिल से स्वागत है.'

चिरंजीवी ने वरुण और लावण्या को बधाई देते हुए आगे लिखते हैं, 'वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी को गौरवान्वित माता-पिता बनने पर हार्दिक बधाई. नागबाबू और पद्मजा के लिए बहुत खुशी की बात है, जो अब प्राउड दादा-दादी बन गए हैं. बेबी बॉय को ढेर सारी खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारा आशीर्वाद मिले. आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे बच्चे पर बना रहे.' तस्वीर में बेबी बॉय को गोद में लिए चिरंजीवी खुशी से झूमते दिख रहे हैं. वरुण तेज भी उन्हें खुशी से निहारते दिख रहे हैं.

वरुण-लावण्या ने मई में प्रेग्नेंसी के बारे में किया था एलान

वरुण तेज और लावण्या ने इसी साल मई में अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी जिसमें वे एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे, जबकि वरुण ने छोटे-छोटे क्रोशिए वाले मोजे पकड़े हुए थे. कपल ने कैप्शन में लिखा, 'जिंदगी का अब तक का सबसे खूबसूरत रोल—जल्द आ रहा है.'

बता दें कि वरुण तेलुगु एक्टर और निर्माता नागेंद्र बाबू के बेटे हैं. वह चिरंजीवी के भतीजे हैं. राम चरण, अल्लू अर्जुन, अल्लू सिरीश, साईं तेज और पंजा वैष्णव तेज उनके कजिन हैं.