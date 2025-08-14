ETV Bharat / entertainment

'महावतार नरसिंहा' को उत्तर प्रदेश टूरिज्म का सम्मान, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में अहम योगदान - MAHAVATAR NARSIMHA

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महावतार नरसिंह के डायरेक्टर अश्विन कुमार और इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर सौरभ के साथ एक मीटिंग की.

Uttar Pradesh Tourism
महावतार नरसिंहा (Poster)
Published : August 14, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स की महावतार नरसिंह को दर्शकों से जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है और बड़े-बड़े आंकड़े दर्ज किए हैं, क्योंकि महावतार नरसिंह ने दुनियाभर में ₹200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन पार कर लिया है. अब इस सफलता में और चार चांद लगाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महावतार नरसिंह के डायरेक्टर अश्विन कुमार और इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर सौरभ के साथ एक मीटिंग की.

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने लिखा, “उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम ने मशहूर ऐनिमेशन फिल्म महावतार नरसिंह (क्लीम प्रोडक्शन्स) के डायरेक्टर अश्विन कुमार और इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर सौरभ से मुलाकात की। इस मीटिंग में फिल्म की कहानी, उसके गहरे ऐतिहासिक आधार और इसे बनाने में इस्तेमाल हुई एडवांस टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हुई, श्री मुकेश कुमार मेश्राम ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देवताओं को सम्मान देने और अनंत मूल्यों को बचाए रखने के लिए बनी यह फिल्म युवाओं को प्रेरित करने वाला एक अनोखा और सराहनीय प्रयास है'.

होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन्स ने मिलकर इस ग्रैंड एनिमेटेड फ्रैंचाइज़ी की आधिकारिक लाइनअप जारी कर दी है, जो अगले एक दशक तक भगवान विष्णु के दस दिव्य अवतारों की गाथा बताएगी. इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी महावतार नरसिम्हा (2025) से, इसके बाद आएंगे महावतार परशुराम (2027), महावतार रघुनंदन (2029), महावतार द्वारकाधीश (2031), महावतार गोकुलानंद (2033), महावतार कल्कि पार्ट 1 (2035) और महावतार कल्कि पार्ट 2 (2037)। ये यूनिवर्स भारतीय माइथोलॉजी को नई तकनीक और भव्यता के साथ दर्शकों के सामने पेश करेगा.

महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है. होम्बले फिल्म्स के साथ मिलकर, जो अपनी आकर्षक कंटेंट के लिए जानी जाती है, यह पार्टनरशिप अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक सिनेमाई मास्टरपीस पेश करने का लक्ष्य रखती है.

इस फिल्म को शानदार विजुअल्स, सांस्कृतिक विविधता, बेहतरीन फिल्म तकनीक, और मजबूत कहानी के साथ, 3D और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज हो चुकी है.

