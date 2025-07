ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'हेलमेट पहनिए और पहनाइए, वरना...', UP पुलिस पर भी चढ़ा 'सैयारा' का खुमार, बाइकर्स को पढ़ाया सेफ्टी का पाठ - UP POLICE ON SAIYAARA

उत्तर प्रदेश पुलिस/सैयारा ( IANS/Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 23, 2025 at 6:13 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: 'सैयारा' 18 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और तब से सुर्खियों से लेकर सोशल मीडिया तक पर छाया हुआ है. अहान पांडे और अनीत पड्डा जैसे नए कलाकारों वाली इस फिल्म ने लोगों को दीवाना कर दिया है. जहां इन कलाकारों ने रातोंरात प्रसिद्धि हासिल कर ली, वहीं मोहित सूरी निर्देशित इस फिल्म ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी गहरा प्रभाव डाला है. पुलिस ने सड़क सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ अपने अभियान के लिए इस फिल्म का का सहारा लिया है. 23 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म सैयारा का एक क्लिप साझा किया है. इस क्लिप के जरिए उन्होंने बाइकर्स को चेतावनी दी है. इस क्लिप को साझा करते हुए यूपी पुलिस ने कैप्शन में लिखा है, 'हेलमेट पहनिए, सैयारा को भी पहनाइए, वरना रोमांस से पहले ही रोडमैप बदल सकता है. मोहब्बत में सेफ्टी जरूरी है.'

वीडियो में फिल्म का एक सीन दिखाया गया है, जिसमें अहान पांडे, अनीत पड्डा का हाथ पकड़कर अपना डायलॉग बोलते हैं, 'अभी कुछ पल बाकी हैं मेरे पास'. इसी सीन के ऊपर एक पंक्ति आती है, जिसमें लिखा है, जब सैयारा बिना हेलमेट के साथ जाने को कहे, उन कुछ पलों को लंबा बनाने के लिए हेलमेंट जरूर लगाए.' क्लिप के आखिरी में एक और पंक्ति आती है, जिसमें लोगों को मैसेज देते हुए लिखा गया है, 'अकेले हों या सैयारा के साथ हेलमेट जरूर लगाए.' इससे पहले यूपी पुलिस ने सैयारा अंदाज में साइबर क्राइम से जुड़ी चेतावनी जारी की थी. एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'सैयारा से स्कैम ना हो जाये यारा, सैयारा देखकर लोग सिनेमाघरों में बेहोश हो रहे हैं, लेकिन असली बेहोशी तब होगी, जब 'आई लव यू' के बाद 'OTP भेजो प्लीज' आएगा और अकाउंट का बैलेंस 0 रुपये दिखाएगा. दिल दें, OTP नहीं.' बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले कुछ समय से युवाओं तक जरूरी मैसेज पहुंचाने के लिए पॉप संस्कृति के संदर्भों का इस्तेमाल कर रही है. उम्मीद कर रही है कि युवा इन सबसे जरूर सीखेंगे. यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस: 5वें दिन भी 'सैयारा' का बुखार बरकरार, 2025 की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म बनी अहान-अनीत की रोमांटिक ड्रामा