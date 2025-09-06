ETV Bharat / entertainment

'डू यू वाना पार्टनर' का दिल छू लेने वाला गाना 'उड़ जावन' रिलीज, तमन्ना भाटिया-डायना पेंटी ने दी दोस्ती की मिसाल

‘डू यू वाना पार्टनर’ एक क्विर्की, नए जमाने का कॉमेडी-ड्रामा है, जो दो जिंदादिल बेस्ट फ्रेंड्स शिखा और अनाहिता की कहानी दिखाता है.

udd jaavan song out
‘डू यू वाना पार्टनर’ (Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 12:39 PM IST

हैदराबाद: सीरीज डू यू वाना पार्टनर के ग्रैंड प्रीमियर से पहले, दिल छू लेने वाले सोलफुल ट्रैक उड़ जावन रिलीज हो गया है. इस गाने को जसलीन रॉयल ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है, जबकि रोनित विंटा ने इसे कंपोज किया है और प्रिय सरैया ने इसके बोल लिखे हैं. यह गाना दिल को छू लेने वाली धुनों और गहराई से लिखे गए बोलों से सजा है.

कहना होगा कि यह गाना आजादी पाने, सपनों का पीछा करने और जीवन में आने वाले उतारचढ़ाव को अपनाना के एहसास को खूबसूरती से खुद में लिए हुए है, जिस तरह से 'डू यू वन्ना पार्टनर' दोस्ती, महत्वाकांक्षा और अपने लिए एक राह बनाने की कहानी है, उसी तरह यह गाना भी इस सीरीज में एक म्यूजिकल लेयर जोड़ता है, जो तमन्नाह और डायना के संघर्षों और बड़ी उम्मीदों को दिखाता है.

‘डू यू वाना पार्टनर’ एक क्विर्की, नए जमाने का कॉमेडी-ड्रामा है, जो दो जिंदादिल बेस्ट फ्रेंड्स शिखा और अनाहिता (तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी) की कहानी दिखाता है. ये दोनों अपना खुद का ऐल्कोहॉल स्टार्ट-अप लॉन्च करने के एक हिम्मती मिशन पर निकलती हैं. सीरीज में शहर के अर्बन लाइफ़ की रंगीन हलचल के बीच उनके सफर को खूबसूरती से पेश किया गया है, जिसमें वो पुरुषों द्वारा चलाई जा रही क्राफ्ट बीयर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करती हैं.

जब ये दोनों दोस्त नियमों को तोड़ती हैं, नियमों को मोड़ती हैं, अजीबोगरीब हालात से निकलती हैं और अपने स्टाइल, हिम्मत और ढेर सारे जुगाड़ के साथ अपनी किस्मत बनाती हैं, तब 'डू यू वन्ना पार्टनर' महिलाओं की महत्वाकांक्षा और ताकत का एक सच्चा और दिल को छू लेने वाले तस्वीर पेश करता है. ये सीरीज अपनी ऑफबीट लेकिन इमोशनल स्टोरीटेलिंग के साथ ज़ीरो से कुछ बनाने के ऑफर के उतार-चढ़ाव और उस खूबसूरत गड़बड़ी को दिखाती है.

धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फन और लाइट-हार्टेड सीरीज को करण जौहर, अदर पूनावाला और अपूर्व मेहता द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. जबकि सोमें मिश्रा और आर्चित कुमार इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. इसे कॉलिन डी'कुन्हा और कुमार ने डायरेक्ट किया है. नंदिनी गुप्ता, आर्श वोरा और मिथुन गांगोपाध्याय ने इसे लिखा है और इसे मिथुन गांगोपाध्याय और निशांत नायक ने क्रिएट किया है। इस सीरीज में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी लीड रोल्स में हैं. उनके अलावा इस सीरीज में जावेद जाफरी, नकुल मेहता, श्वेता तिवारी, नीरज काबी, सूफी मोटीवाला और रणविजय सिंघा भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं.

डू यू वाना पार्टनर’ का प्रीमियर एक्सक्लूसिवली प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में 12 सितंबर को होने जा रही है.

