काजोल-ट्विंकल के शो में धमाल मचाएगी फिल्म 'आंखें' की गोविंदा और चंकी पांडे की जोड़ी, होंगे मजेदार खुलासे
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: खिलाड़ी और नवाब की जबरदस्त मजेदार मुलाकात के बाद, प्राइम वीडियो का ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ अब लेकर आ रहा है बॉलीवुड के दो पुराने शरारती सितारों जैसे गोविंदा और चंकी पांडे को एक साथ! तैयार हो जाइए जोरदार हंसी, यादगार पलों और बॉलीवुड के सुनहरे दौर के जादू के लिए. ऐसी कहानियों को शेयर करते हुए जो किसी ने कभी नहीं सुनी हों, और अनोखे ह्यूमर और यादगार शरारतें दिखाते हुए, गोविंदा और चंकी इस एपिसोड को खुशियों का कार्निवल बनाने वाले हैं, और साथ ही अपनी खास दोस्ती की झलक भी पेश करने वाले हैं.
तैयार हो जाइए अनगिनत हंसी, हैरान कर देने वाली कहानियों और उस मजे के लिए, जो सिर्फ ये दोनों लीजेंड्स ही दे सकते हैं! ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ का नया एपिसोड इस गुरुवार प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग के लिए देखें, जो 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा.
लेटेस्ट एपिसोड में फिल्म की आंखें की सुपरहिट जोड़ी गोविंदा और चंकी पांडे शो में मजेदार खुलासे करने वाले हैं. बता दें, आंखें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसमें गोविंदा और चंकी पांडे ने एक-दूजे के सगे भाईयों का किरदार निभाया था. इस फिल्म के बाद से गोविंदा और चंकी पांडे की जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी, लेकिन इसके बाद इस जोड़ी को ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा गया था.
गोविंदा का करियर आज ठप्प हो चुका है और चंकी पांडे आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं. चंकी अब फिल्मों में कॉमेडी करते नजर आते हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म हाउसफुल 5 में कॉमेडी करते देखा गया था.