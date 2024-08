ETV Bharat / entertainment

'तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही...', 'स्त्री 2' से श्रद्धा कपूर-राजकुमार राव का रोमांटिक सॉन्ग OUT, देखें - Tumhare Hi Rahenge Hum From Stree 2

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Aug 6, 2024, 12:49 PM IST | Updated : Aug 6, 2024, 1:12 PM IST

तुम्हारे ही रहेंगे हम' सॉन्ग पोस्टर ( @amarkaushik Instagram )

मुंबई: अमर कौशिक की निर्देशित आगामी हॉरर-कॉमेडी ड्रामा 'स्त्री 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. फैंस श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, मेकर्स फैंस और दर्शकों का उत्साह बनाए रखने के लिए आज, 6 अगस्त को 'स्त्री 2' का नया सॉन्ग 'तुम्हारे ही रहेंगे हम' रिलीज किया है. यह गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. मंगलवार को श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'स्त्री 2' का नया रोमांटिक सॉन्ग की झलक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इंतजार हुआ है खत्म क्योंकि तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम. 'तुम्हारे ही रहेंगे हम' आउट. इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2024 को लौटेगी 'स्त्री 2'. गाने में 'स्त्री' और 'विक्की' के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है. गाने में स्त्री के पहले भाग की भी झलक देखने को मिला है.

'तुम्हारे ही रहेंगे हम' के बारे में

इस गाने को वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन-जिगर ने गाए गए. इस ट्रैक में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा दिए हैं. सचिन-जिगर ने म्यूजिक दिया है, जबकि अमिताभ भट्टाचार्य ने दिल को छू लेने वाले बोल दिए हैं. इससे पहले मेकर्स ने दो गाने 'आई नहीं' और 'आज की रात' लॉन्च किए, जो ट्रेडिंग में बने हुए हैं. गाने से पहले मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया. पोस्टर पर फैंस को याद दिलाते हुए लिखा है, 'स्त्री 2 के रिलीज होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है.' वहीं, पोस्ट के कैप्शन में डेविल इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, 'आतंक से होगा सामना, सिर्फ 10 दिन बाद. कमर कस लो और तैयार हो जाओ. स्त्री 2, इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2024 को लौट रही है.' कब रिलीज होगी 'स्त्री 2'

'स्त्री 2' का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है. हॉरर-कॉमेडी ड्रामा में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के अलावा पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना अहम भूमिका में है. यह फिल्म 2018 की 'स्त्री' का सीक्वल है. फिलहाल 'स्त्री 2' इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: बॉलीवुड की 'स्त्री' श्रद्धा कपूर का बॉयफ्रेंड से हो गया ब्रेकअप ?, इन कपल का भी शादी से पहले ही टूट गया रिश्ता - Shraddha Kapoor BREAKS UP

मुंबई: अमर कौशिक की निर्देशित आगामी हॉरर-कॉमेडी ड्रामा 'स्त्री 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. फैंस श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, मेकर्स फैंस और दर्शकों का उत्साह बनाए रखने के लिए आज, 6 अगस्त को 'स्त्री 2' का नया सॉन्ग 'तुम्हारे ही रहेंगे हम' रिलीज किया है. यह गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. मंगलवार को श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'स्त्री 2' का नया रोमांटिक सॉन्ग की झलक शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'इंतजार हुआ है खत्म क्योंकि तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम. 'तुम्हारे ही रहेंगे हम' आउट. इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2024 को लौटेगी 'स्त्री 2'. गाने में 'स्त्री' और 'विक्की' के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है. गाने में स्त्री के पहले भाग की भी झलक देखने को मिला है. 'तुम्हारे ही रहेंगे हम' के बारे में

इस गाने को वरुण जैन, शिल्पा राव और सचिन-जिगर ने गाए गए. इस ट्रैक में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने अपनी खूबसूरती से चार चांद लगा दिए हैं. सचिन-जिगर ने म्यूजिक दिया है, जबकि अमिताभ भट्टाचार्य ने दिल को छू लेने वाले बोल दिए हैं. इससे पहले मेकर्स ने दो गाने 'आई नहीं' और 'आज की रात' लॉन्च किए, जो ट्रेडिंग में बने हुए हैं. गाने से पहले मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी किया. पोस्टर पर फैंस को याद दिलाते हुए लिखा है, 'स्त्री 2 के रिलीज होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है.' वहीं, पोस्ट के कैप्शन में डेविल इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, 'आतंक से होगा सामना, सिर्फ 10 दिन बाद. कमर कस लो और तैयार हो जाओ. स्त्री 2, इस स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2024 को लौट रही है.' कब रिलीज होगी 'स्त्री 2'

'स्त्री 2' का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है. हॉरर-कॉमेडी ड्रामा में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के अलावा पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना अहम भूमिका में है. यह फिल्म 2018 की 'स्त्री' का सीक्वल है. फिलहाल 'स्त्री 2' इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: बॉलीवुड की 'स्त्री' श्रद्धा कपूर का बॉयफ्रेंड से हो गया ब्रेकअप ?, इन कपल का भी शादी से पहले ही टूट गया रिश्ता - Shraddha Kapoor BREAKS UP

Last Updated : Aug 6, 2024, 1:12 PM IST