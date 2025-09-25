ETV Bharat / entertainment

'तुम्बाड 2' के लिए एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह ने इस कंपनी से मिलाया हाथ, फिल्म पर काम शुरू

इसने पौराणिक कहानियों, फेंटेसी, और हॉरर को मिलाकर एक अनोखा मास्टरपीस दिया है. यह फिल्म अपने रिलीज के दौरान शुरू में धीमी गति से चली, लेकिन पिछले साल दोबारा रिली होने के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. इस तरह से पिछले कुछ सालों में, इसने दुनिया भर में एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर लिया है. इसे अक्सर इस तरह की बेहतरीन भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है. इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और दुनिया भर के सिनेप्रेमियों द्वारा खूब सराहा जाना जारी है.

हैदराबाद: एक्टर-प्रोड्यूसर सोहम शाह और उनकी कंपनी, सोहम शाह फिल्म्स, ने आधिकारिक तौर पर पेन स्टूडियोज के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है. इस तरह से जयंतीलाल गडा के नेतृत्व वाली यह कंपनी 'तुम्बाड 2' का निर्माण करेगी. साल 2018 में रिली हुई फिल्म 'तुम्बाड' ने भारतीय सिनेमा में एक नई पहचान बनाई है.

अब, तुम्बाड 2 के साथ, मेकर्स दर्शकों को एक ऐसे यूनिवर्स में और गहराई तक ले जाने का वादा करते हैं जिसने भारत में फेंटेसी-हॉरर को देखना का नजरिया बदल दिया है. पेन स्टूडियोज़ जो आरआरआर और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के लिए मशहूर है, वह इस प्रोजेक्ट को अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर लाने के लिए तैयार है.

इस साझेदारी के बारे में बात करते हुए, एक्टर और प्रोड्यूसर सोहम शाह ने बताया, 'मैं कई सालों से जयंतीलाल गडा जी के काम का प्रशंसक रहा हूं, जब मैं उनसे 'तुम्बाड 2' पर चर्चा करने के लिए मिला, तो उन्होंने पांच मिनट के अंदर ही डील फाइनल कर दी, इस तरह का भरोसा हर कहानीकार का सपना होता है, फिल्म 'तुम्बाड' के प्रति उन्होंने जो सराहना, सम्मान और प्यार दिखाया, उससे मुझे एहसास हुआ कि फिल्म को सही मायने में उसका हक मिल गया है'.

डॉ. जयंतीलाल गड़ा, फाउंडर और चेयरमैन, पेन स्टूडियोज ने कहा, 'तुम्बाड किसी मास्टरपीस से कम नहीं था, यह एक सचमुच बेहतरीन सिनेमाई सफर था जिसने गहरी छाप छोड़ी, अब जब हम सोहम शाह के साथ तुम्बाड 2 के अगले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि यह जादू एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लेगा, पेन स्टूडियोज में हम सोहम शाह फिल्म्स के साथ इस रोमांचक सफर को जारी रखने और इस अविश्वसनीय कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं, ताकि इसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके.

पेन स्टूडियोज के सहयोग से सोहम शाह फिल्म्स की सोच और भी मजबूत हो गई है, और तुम्बाड 2 इस वक्त बन रही सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक मानी जा रही है. फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि यह सीक्वल पहली फिल्म की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, तुम्बाड के सिनेमाई यूनिवर्स का एक नया चैप्टर खोलेगा.