ETV Bharat / entertainment

'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल': अनफिल्टर्ड और अनस्क्रिप्टेड शो से धमाका करेंगी 90 के दशक की ये दो हसीनाएं - TOO MUCH WITH KAJOL AND TWINKLE

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 22, 2025 at 2:17 PM IST 2 Min Read

मुंबई: बॉलीवुड की खूबसूरत दो हसीना काजोल और ट्विंकल खन्ना एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं, लेकिन फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक नए टॉक शो के लिए है. प्राइम वीडियो इंडिया ने आज, 22 जुलाई को अपने एक नए टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ऑफिशियल एलान किया है, जिसकी मेजबानी काजोल और ट्विंकल खन्ना करेंगी. प्राइम वीडियो ने मंगलवार को 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का पोस्टर जारी करते हुए अपने शो का एलान किया. इस आगामी टॉक शो का निर्माण बनिजय एशिया द्वारा किया जा रहा है. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दो हसीनाएं की ऊर्जा से भरपूर, बेबाक बातचीत, हंसी और कमेंट्री और बहुत कुछ देखने को मिलेगी. शो का पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'उनके पास चाय है और इसे बहुत मिस किया जा रहा है. टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल जल्द आ रहा है.'

इस टॉक शो में बॉलीवुड के कई बड़े नाम और मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी. मेकर्स ने संकेत दिया है कि मेहमानों की सूची सबसे ग्लैमरस रेड कार्पेट इवेंट्स को भी मात देने वाली होगी. इस शो का उद्देश्य भारत में सेलिब्रिटी टॉक शो के स्वरूप को नया रूप देना है. दर्शक ऐसी बातचीत की उम्मीद कर सकते हैं जो सतही चमक-दमक से आगे बढ़कर व्यक्तिगत किस्सों, करियर के उतार-चढ़ाव, पॉपुलैरिटी और रिश्तों वगैरह पर आधारित हो. काजोल और ट्विंकल के साथ 'टू मच' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा. मेकर्स जल्द ही इस शो की प्रीमियर की तारीख का खुलासा करेंगे. फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि काजोल और ट्विंकल का शो कुछ नया ट्रेंड सेट करेगा या ट्रेंड को फॉलो करेगा. यह भी पढ़ें: प्रियंका ने जिमी फॉलन टॉक शो में किया 'द स्काई पिंक' प्रमोशन