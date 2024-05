Updated : May 6, 2024, 9:01 AM IST

नहीं रहे 'टाइटैनिक' के कैप्टन 'एडवर्ड', 79 की उम्र में बर्नार्ड हिल ने ली अंतिम सांस - Bernard Hill passes away

वाशिंगटन: ब्रिटिश एक्टर बर्नार्ड हिल, जिनके सम्मोहक अभिनय ने 'टाइटैनिक' और 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' सहित हाल के दशकों की कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों की शोभा बढ़ाई, का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. एक्टर और गायक बारबरा डिक्सन ने दिवंगत एक्टर के साथ अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करके एक्स पर खबर की पुष्टि की और लिखा, 'यह बहुत दुखद है कि मैं बर्नार्ड हिल की मृत्यु को नोट कर रहा हूं. हमने जॉन पॉल जॉर्ज रिंगो और बर्ट, विली रसेल के अद्भुत शो 1974-1975 में एक साथ काम किया. वास्तव में एक अद्भुत एक्टर. उनके साथ मिलना सौभाग्य की बात थी. भगवान उनके आत्मा को शांति दे.' इंग्लैंड के मैनचेस्टर में जन्मे हिल बीबीसी टीवी ड्रामा 'बॉयज फ्रॉम द ब्लैकस्टफ' में योसेर ह्यूजेस के किरदार से प्रसिद्ध हुए. 1980 के दशक की शुरुआत में 'लिवरपूल' में बेरोजगारी से जूझ रहे एक गौरवान्वित लेकिन हताश व्यक्ति ह्यूजेस के उनके चित्रण ने उन्हें उनके असाधारण अभिनय कौशल के लिए बड़ी पहचान दिलाई. हालांकि, यह दो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हिल की भूमिकाएं थीं जिन्होंने एक घरेलू नाम के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया. जेम्स कैमरून की 'टाइटैनिक' (1997) में उन्होंने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की भूमिका निभाई, जो आरएमएस टाइटैनिक का एक साहसी कमांडर था. इसी तरह पीटर जैक्सन की 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' ट्रिलॉजी में, हिल ने रोहान के राजा थियोडेन का किरदार निभाया था. चालाक राजा के एक साहसी नेता में परिवर्तन का उनका चित्रण दर्शकों के बीच गूंजता रहा, खासकर हेल्म्स डीप की लड़ाई जैसे यादगार युद्ध के सीन में. अपने पूरे करियर के दौरान, हिल ने अभिनय की कला के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न शैलियों और प्लेटफार्मों में बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शित की. यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में मोदी के कार्यक्रमों के दौरान प्रस्तुति देंगी हॉलीवुड अभिनेत्री मैरी मिलबेन

