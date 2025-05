ETV Bharat / entertainment

'दे कॉल मी ओजी' की नई रिलीज डेट, 27 सितंबर 2025 को नहीं अब नवरात्रि पर आएगी पवन कल्याण की एक्शन ड्रामा - THEY CALL HIM OG NEW RELEASE DATE

'दे कॉल मी ओजी' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 26, 2025 at 10:32 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की आगामी एक्शन फिल्म 'दे कॉल मी ओजी' की नई रिलीज डेट सामने आई है. ओजी के मेकर्स ने खबर दी है कि पवन कल्याण की ओजी एक हाई-ऑक्टेन गैंगस्टर ड्रामा अब नए डेट पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. पवन कल्याण के फैंस उनकी आगामी एक्शन ड्रामा 'दे कॉल मी ओजी' के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बीते रविवार, 25 मई की शाम पर मेकर्स ने 'दे कॉल मी ओजी पर एक बड़ा अपडेट दिया है. डीवीवी एंटरटेनमेंट ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ओजी 27 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में नहीं आएगी बल्कि इससे दो दिन पहले रिलीज होगी. डीवीवी एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर 'दे कॉल मी ओजी' का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमे फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अपडेट किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'दे कॉल मी ओजी 25 सितंबर 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी.'

यह फिल्म पहले 27 सितम्बर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह इस साल के अंत में 25 सितम्बर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. दिलचस्प बात यह है कि इस तारीख पर पहले 'अखंडा 2' और 'संबरला यति गट्टू' जैसी अन्य फिल्मों की नजर थी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी के कारण उन फिल्मों का निर्धारित समय पर रिलीज होना अब कम संभावना है. उन दावेदारों के बाहर होने के बाद, पवन कल्याण की फिल्म ओटी ने सोलो रन करने का फैसला किया है. मेकर ने यह फैसला क्लैश से बचने के लिए लिया है. सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत के बीच कई छुट्टियां है. चूंकि नवरात्र का समय है, इस लंबी छुट्टी पर ओजी रिकॉर्ड तोड़ने वाली शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है. अनुमान लगाया जा रहा है कि लंबी छुट्टियां होने के कारण फिल्म बड़ी संख्या में कमाई कर सकती है. अपने व्यस्त राजनीति कामों के बावजूद पवन कल्याण सक्रिय रूप से शूटिंग कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में हरि हर वीरा मल्लू की शूटिंग पूरी की है और जल्द ही उस्ताद भगत सिंह की शूटिंग शुरू करेंगे. इस बीच, निर्देशक सुजीत समय पर ओजी की शूटिंग पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं. सुजीत निर्देशित 'दे कॉल मी ओजी'एक हाई-एक्शन फिल्म है, जिसमें पवन कल्याण एक अलग अवतार में नजर आएंगे. यह फिल्म बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की तेलुगु सिनेमा में पहली फिल्म भी है, जिसमें वह मुख्य विलेन के किरदार में नजर आएंगे. इनके अलावा प्रियंका अरुल मोहन भी है, जो पवन कल्याण के साथ दिखेंगी. ओजी का संगीत एस थमन ने तैयार किया है. फिल्म का निर्माण डीवीवी दानय्या और कल्याण दासरी ने किया है. यह भी पढ़ें: पवन कल्याण की 'OG' में ओमी भाऊ बने इमरान हाशमी, एक्टर के बर्थडे पर मेकर्स ने धांसु पोस्टर किया रिलीज - Emraan Hashmi