'ओजी' एक्स रिव्यू: पवन कल्याण के स्वैग ने उड़ाया गर्दा, दर्शकों ने सुजीत की फिल्म को 'गुड बैड अग्ली' से की तुलना

'दे कॉल हिम ओजी' आज, सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आइए जानें पवन कल्याण की फिल्म फैंस का दिल जीत पाई या नहीं.

They call Him OG
'दे कॉल हिम ओजी' (Poster)
Published : September 25, 2025 at 10:26 AM IST

हैदराबाद: सुजीत की निर्देशित और पवन कल्याण अभिनीत तेलुगु एक्शन क्राइम फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' आधिकारिक तौर पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में पवन कल्याण के अभिनय के लिए अच्छी समीक्षाएं मिल रही हैं. डीवीवी एंटरटेनमेंट बैनर तले निर्मित, यह फिल्म बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की तेलुगु में पहली फिल्म भी है. प्रियंका अरुल मोहन, अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी और प्रकाश राज सहायक भूमिकाओं में हैं.

ओजी का एक्स रिव्यू
फिल्म के प्रीमियर शो 24 सितंबर को रात 10 बजे आयोजित किए गए, जिससे शुरुआती दर्शकों को 25 सितंबर 2025 को इसकी वैश्विक रिलीज से पहले फिल्म देखने का मौका मिला. शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद, एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, जिससे दर्शकों की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया जा सकता है.

हालांकि लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं, लेकिन इनसे दर्शकों को फिल्म कैसी लग रही है, इसका शुरुआती अंदाजा मिलता है. नीचे दी गई कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालें...

एक दर्शक ने पवन कल्याण की फिल्म को 5/5 रेटिंग दी है. एक्स हैंडल पर फिल्म का रिव्य साझा करते हुए लिखा है, 'पवन कल्याण ने ओजी में धूम मचा दी है. पहला हाफ स्टाइलिश, इंटरवल ट्विस्ट फायर, दूसरा हाफ एलिवेशन बीस्ट मोड. सुजीत विजन इमरान हाशमी डेडली, थमन बीजीएम म्यूजिक मास. शो टाइम फेस्टिवल.'

एक यूजर ने लिखा है, ओजी रिव्यू: सुजीत और थमन की ओर से पवन कल्याण के फैंस के लिए एक बेहतरीन फैन सर्विस, जिसका पहला और दूसरा भाग अच्छा है. इंटरवल ब्लॉक, पुलिस स्टेशन वाला सीन और कुछ बेहतरीन पल तो कमाल के हैं. एक्शन कोरियोग्राफी और बेहतर हो सकती थी. प्रियंका के हिस्से और फ्लैशबैक काफी निराशाजनक रहे. बिल्ड-अप सीन तो बहुत थे, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा. सुजीत की स्टाइलिश मेकिंग और थमन का दमदार स्कोर. पवन कल्याण के फैंस के लिए यह एक ट्रीट जरूर होगी और दूसरों के लिए भी देखने लायक होगी. कुल मिलाकर: एक अच्छा क्राइम ड्रामा.

एक ने लिखा है, 'दे कॉल हिम ओजी: ओजी प्योर पावर स्टार है. सुजीत एक साधारण गैंगस्टर ड्रामा को एक सामूहिक दावत में बदल देते हैं, और फैंस को जरूरत पड़ने पर बढ़ावा देते हैं. थमन का धमाकेदार बीजीएम. पवन कल्याण की स्क्रीन प्रेजेंस वाकई जादुई है, इतनी दमदार पहले कभी नहीं दिखाई गई. कुल मिलाकर: ओजी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह पीके का रूप है.'

एक ने लिखा है, 'ओजी ब्लॉकबस्टर फिल्म. पवन कल्याण को अब से युवा पीढ़ी भी पसंद करेगी. जैसे हम उन्हें 1996 से पसंद करते आए हैं. लंबे समय बाद पवन कल्याण की कोई ठोस हिट फिल्म. रिकॉर्ड बनाना कोई नहीं रोक सकता. स्टाइल और एक्शन में पवन का ऐसा अवतार पहले कभी नहीं देखा गया.'

एक अन्य यूजर ने गुड बैड अग्ली फिल्म से तुलना करते हुए लिखा है, 'ओजी: मुझे लगा था कि यह सुजीत और PSPK की फिल्म गुड बैड अग्ली का वर्जन होगा, लेकिन उन्होंने मुझे वाकई हैरान कर दिया. पवन कल्याण गारु स्क्रीन प्रेजेंस के मामले में रजनीकांत के स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां वह अपनी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से किसी भी सामान्य सीन को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं.'

'दे कॉल हिम ओजी' की कहानी
'दे कॉल हिम ओजी' की कहानी ओजस गम्भीरा (उपनाम ओजी) नाम के एक पूर्व गैंगस्टर पर आधारित है, जो एक दशक की अनुपस्थिति के बाद बॉम्बे लौटता है. उसका लक्ष्य एक पूर्व सहयोगी और अपराध सरगना का सामना करना और उसे खत्म करना है. कहानी में क्राइम, एक्शन और ड्रामा है, जिसमें कल्याण के साथ बड़े कलाकारों की टोली शामिल है.

