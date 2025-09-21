ETV Bharat / entertainment

'दे कॉल हिम ओजी' ट्रेलर रिलीज में देरी, जानें अब कब आएगा

'दे कॉल हिम ओजी' ट्रेलर की रिलीज में थोड़ी देरी होगी. आइए जानें पवन कल्याण की फिल्म का ट्रेलर अब कब आएगा.

They Call Him OG
'दे कॉल हिम ओजी' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पवन कल्याण के फैंस, जो उनकी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' के ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,के लिए एक निराशाजनक खबर है. फिल्म ओजी के ट्रेलर रिलीज में देरी होगी. पहले यह सुबह 10:08 बजे रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने हाल ही में एलान किया कि ओजी के ट्रेलर रिलीज के समय को पोस्टपोन किया गया है. आइए जानें कि ओजी का ट्रेलर कब आ रहा है.

पावर स्टार पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' एक एक्शन फिल्म है. साहो फेम सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म से दर्शकों को कितनी उम्मीदें हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है. ओजी का पहला सिंगल, जो अभी रिलीज हुआ है, ने धूम मचा दी है. अब फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म का ट्रेलर आज, 21 सितंबर, सुबह 10:08 बजे रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इसके समय को आगे बढ़ा दिया गया है.

डीवीवी दानय्या ने, रविवार की सुबह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रेलर की डिले होने के बारे में जानकारी साझा की और बताया कि ट्रेलर आज शाम ओजी कॉन्सर्ट (प्री-रिलीज इवेंट) के दौरान प्रीमियर होगा. एलबी स्टेडियम इसके लिए तैयार किया जा रहा है.

डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले दानय्या द्वारा निर्मित, यह फिल्म इसी महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है. इस अचानक बदलाव से फैंस थोड़े निराश हैं, और कई लोग मेकर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले तो बेसब्री से इंतजार किया और फिर इसे टाल दिया.

शाम के कार्यक्रम में केवल पवन कल्याण और ओजी टीम ही शामिल होगी. इस गैंगस्टर ड्रामा में प्रियंका मोहन, इमरान हाशमी, श्रीया रेड्डी, अर्जुन दास, प्रकाश राज और शाम मुख्य भूमिका में हैं. डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत थमन ने दिया है. फिल्म को सेंसरशिप से गुजरने के बाद यू/ए सर्टिफिकेट मिला है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

OG TRILERTHEY CALL HIM OG TRILER RELEASEदे कॉल हिम ओजी ट्रेलर रिलीजOG TRAILER RELEASE DELAYEDTHEY CALL HIM OG TRILER RELEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.