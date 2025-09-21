'दे कॉल हिम ओजी' ट्रेलर रिलीज में देरी, जानें अब कब आएगा
'दे कॉल हिम ओजी' ट्रेलर की रिलीज में थोड़ी देरी होगी. आइए जानें पवन कल्याण की फिल्म का ट्रेलर अब कब आएगा.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2025 at 11:08 AM IST
हैदराबाद: पवन कल्याण के फैंस, जो उनकी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' के ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे,के लिए एक निराशाजनक खबर है. फिल्म ओजी के ट्रेलर रिलीज में देरी होगी. पहले यह सुबह 10:08 बजे रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स ने हाल ही में एलान किया कि ओजी के ट्रेलर रिलीज के समय को पोस्टपोन किया गया है. आइए जानें कि ओजी का ट्रेलर कब आ रहा है.
पावर स्टार पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' एक एक्शन फिल्म है. साहो फेम सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म से दर्शकों को कितनी उम्मीदें हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है. ओजी का पहला सिंगल, जो अभी रिलीज हुआ है, ने धूम मचा दी है. अब फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म का ट्रेलर आज, 21 सितंबर, सुबह 10:08 बजे रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से इसके समय को आगे बढ़ा दिया गया है.
Imagine 40,000+ chanting OG OG OG at LB STADIUM…..🥵🥵🔥🔥#OG #OGConcert #TheyCallHimOG— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 21, 2025
डीवीवी दानय्या ने, रविवार की सुबह एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ट्रेलर की डिले होने के बारे में जानकारी साझा की और बताया कि ट्रेलर आज शाम ओजी कॉन्सर्ट (प्री-रिलीज इवेंट) के दौरान प्रीमियर होगा. एलबी स्टेडियम इसके लिए तैयार किया जा रहा है.
Ok Ok. Music start in replies and quotes… . #OGTrailer will be released today at the #OGConcert event. pic.twitter.com/oFQOMI0n46— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 21, 2025
डीवीवी एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले दानय्या द्वारा निर्मित, यह फिल्म इसी महीने की 25 तारीख को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है. इस अचानक बदलाव से फैंस थोड़े निराश हैं, और कई लोग मेकर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले तो बेसब्री से इंतजार किया और फिर इसे टाल दिया.
A firecracker of an experience.⁰A firecracker of an event.⁰To celebrate the one and only… OG.#OGConcert kicks off tomorrow, 5PM onwards at LB Stadium 🔥#OG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/WgqXO63wyE— DVV Entertainment (@DVVMovies) September 20, 2025
शाम के कार्यक्रम में केवल पवन कल्याण और ओजी टीम ही शामिल होगी. इस गैंगस्टर ड्रामा में प्रियंका मोहन, इमरान हाशमी, श्रीया रेड्डी, अर्जुन दास, प्रकाश राज और शाम मुख्य भूमिका में हैं. डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत थमन ने दिया है. फिल्म को सेंसरशिप से गुजरने के बाद यू/ए सर्टिफिकेट मिला है.