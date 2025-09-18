ETV Bharat / entertainment

'दे कॉल हिम ओजी': पवन कल्याण की फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान, नोट करें डेट एंड टाइम

'ओजी' मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज की तारीख और समय का एलान किया है. आइए जानें 'ओजी' का ट्रेलर कब आ रहा है.

They call him OG
'दे कॉल हिम ओजी' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पावरस्टार पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित 'ओजी' उर्फ 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है. यह गैंगस्टर एक्शन ड्रामा अपने प्रमोशनल कंटेंट से तहलका मचा रहा है. हालांकि हर एक चीज ने फैंस को अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म की एक झलक पाने के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आज उसी इंतजार को ओजी मेकर्स ने आज ब्रेक लगा दिया है. जी हां, 'ओजी' मेकर्स ने फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान किया है.

सुजीत की निर्देशित 'ओजी' अपनी रिलीज के करीब है. इसे लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. उनके उत्साह को बरकरार रखने के लिए गुरुवार को मेकर्स ने 'दे कॉल हिम ओजी' के ट्रेलर की तारीख और समय का खुलासा किया है.

मेकर्स ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर फिल्म के हीरो पवन कल्याण का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें फिल्म ट्रेलर की तारीख और समय दिया गया है. उन्होंने 'ओजी' के ट्रेलर रिलीज की तारीख का एलान करते हुए लिखा है, 'डेथ कोटा. कंफर्म अंता. 21 सितंबर को सबसे प्रतीक्षित ओजी ट्रेलर.' वही पोस्टर में लिखा है, कि दे कॉल मी ओजी का ट्रेलर 21 सितंबर को सुबह 10:08 बजे रिलीज होगा.

डीवीवी दानय्या और कल्याण दसारी द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित इस फिल्म में इमरान हाशमी खलनायक की भूमिका में हैं. प्रियंका मोहन, पवन की प्रेमिका की भूमिका में हैं. श्रिया रेड्डी, प्रकाश राज, अर्जुन दास, हरीश उथमन और अजय घोष भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. थमन संगीतकार हैं. फिल्म 25 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सेंसरशिप से गुजरने के बाद अब इसे यू/ए सर्टिफिकेट मिल गया है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN KALYAN OG TRAILEROG TRAILER RELEASE DATEPAWAN KALYAN OGओजी ट्रेलर रिलीज डेटTHEY CALL HIM OG TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.