ऑनलाइन आने से पहले लीक हुई 'दे कॉल हिम ओजी' का ट्रेलर, फैंस को अभी भी है ऑफिशियल रिलीज का इंतजार

पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' को रिलीज होने में 3 दिन बचे है. लेकिन मेकर्स ने ट्रेलर अब तक रिलीज नहीं किया है.

They Call Him OG
'दे कॉल हिम ओजी' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 11:55 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' रिलीज होने में बस तीन दिन बाकी हैं. रिलीज से पहले ही सुजीत की निर्देशित यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, 'ओजी' का ट्रेलर रिलीज एक बड़ी निराशा साबित हुआ. इसे कल यानी 21 सितंबर की सुबह 10:08 बजे रिलीज होना था, लेकिन इसे हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित ओजी कॉन्सर्ट में ही दिखाया गया, जहां भारी बारिश रोड़ा बनाती दिखीं. दर्शकों को ट्रेलर का अधूरा देखने को मिला, जबकि फैंस अभी भी ऑनलाइन ट्रेलर रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

'दे कॉल हिम ओजी' का ट्रेलर 21 सितंबर को ऑफिशियल रिलीज से पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लीक हो गई. रविवार को फिल्म के प्री-रिलीज कार्यक्रम में दिखाया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे फिल्म के बारे में चर्चाएं तेज हो गईं और दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं.

जिन लोगों ने इसे इवेंट में ओजी का ट्रेलर देखा है, वे इसे दमदार बता रहे हैं. उनके इस प्रतिक्रिया के बाद से इंतजार कर रहे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई है. लोग ओजी के मुख्य कलाकारों के अभिनय की सराहना कर रहे हैं.

मेकर्स ने अभी तक YouTube पर आधिकारिक ट्रेलर जारी नहीं किया है. टीम की ओर से कोई बयान फैंस के बीच ट्रेलर रिलीज न होने का भ्रम और बढ़ गया है. फैंस सोशल मीडिया के जरिए ट्रेलर को समय से रिलीज न करने पर सफाई मांग रहे हैं. उनका कहना है कि एक बेहतरीन ट्रेलर सभी के लिए जारी किया जाना चाहिए था.

रिलीज से पहले अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी की निगाहें मेकर्स पर टिकी हैं कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें और बताए कि पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कब आएगा.

सुजीत की निर्देशित एक्शन ड्रामा में पवन कल्याण के अलावा, इमरान हाशमी भी है. वह फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं. प्रियंका अरुल मोहन, श्रीया रेड्डी, अर्जुन दास, प्रकाश राज और शाम जैसे बेहतरीन कलाकार भी इस फिल्म में शामिल हैं. डीवीवी दानय्या और कल्याण दासारी की निर्मित और भारी भरकम बजट वाली इस फिल्म का संगीत थमन ने दिया है, जिन्होंने पहले ही एक हिट साउंडट्रैक दिया है. यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

THEY CALL HIM OG TRAILER RELEASEOG TRAILER RELEASE DATEदे कॉल हिम ओजी का ट्रेलरTHEY CALL HIM OG TRAILER LEAKEDTHEY CALL HIM OG TRAILER

