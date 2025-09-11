ETV Bharat / entertainment

'ओजी' एडवांस बुकिंग: उत्तरी अमेरिका में धड़ल्ले से बिक रही है पवन कल्याण की फिल्म की टिकट, जानें अबतक की प्री-सेल्स

वेंकी बॉक्स ऑफिस ने एक्स हैंडल पर ओजी की एडवांस बुकिंग साझा की है. वेंकी बॉक्स ऑफिस के अनुसार, 'ओजी ने अकेले अमेरिका में 430 स्थानों पर 1672 शो में 1,189,976 अमेरिकी डॉलर मूल्य के 41034 टिकट बेचे है. कुल नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर एडवांस 1.315 मिलियन डॉलर (45284 टिकट) हो गया है. कुछ लोकेशन खुलने के साथ ही दिन शानदार रहा. प्रीमियर तक 14 दिन बाकी हैं.'

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की आगामी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' थिएटिकल रिलीज से पहले ही उत्तरी अमेरिका में धूम मचा रही है. उत्तरी अमेरिका में फिल्म के टिकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो पवन कल्याण के सुपरस्टारडम को साबित करता है. तेलुगु स्टार अपनी पिछली कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद, ओजी के साथ फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं.

मेकर्स ने आज, 11 सितंबर को ओजी के एडवांस बुकिंग का अपडेट साझा किया है. सोशल मीडिया पर 'दे कॉल हिम ओजी' का पोस्टर साझा करते हुए मेकर्स ने बताया कि उत्तरी अमेरिका में फिल्म के 45,000 टिकट बिक चुके हैं. ओजी की शानदार एडवांस बुकिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पवन कल्याण को पावरस्टार क्यों कहा जाता है.

लगभग एक सप्ताह पहले मेकर्स ने बताया कि ओजी ने 34,000 से ज्यादा टिकट बेचकर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ बढ़त हासिल की है. इसी के साथ यह फिल्म सर्किट में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार करने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है.

वहीं, अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2- द रूल' ने अपनी रिलीज से 19 दिन पहले 832 स्थानों से 30,000 टिकट बेचकर लगभग 835,000 अमेरिकी डॉलर कमाए थे. इस फिल्म ने अकेले अमेरिका से 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जबकि पूरे उत्तरी अमेरिका में यह 15.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही. ओजी के लगभग दोगुने स्थानों पर प्रसारित होने के बावजूद यह इससे पीछे हो गई.

सुजीत की निर्देशित एक्शन ड्रामा 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी और प्रियंका मोहन भी नजर आएंगी. इमरान हाशमी ने फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं. यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और अमेरिका में इसका प्रीमियर 24 सितंबर को होगा. भारत में इसकी एडवांस बुकिंग रिलीज की तारीख के करीब शुरू होगी.