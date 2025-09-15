कुर्सी की पेटी बांध लो, कल गूंजेगी 'वृषभ' की दहाड़, साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ला रहे सिनेमा का महाकाव्य
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 4:46 PM IST
हैदराबाद: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल अपनी अपकमिंग एक्शन-ड्रामा फिल्म वृषभ में ऐतिहासिक किरदार में नजर आने वाले हैं, जो दर्शकों को देगा ड्रामा, विजुअल्स और ऐसी कहानी जो पहले कभी नहीं देखी. मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि कल होगा फिल्म की जर्नी का अगला बड़ा पड़ाव. ग्लोबल फैंस को मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट, धमाकेदार कोलैब्स और वृषभ की दुनिया का ऑफिशियल अनावरण.
इस बाबत मोहनलाल ने आज 15 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'इंतजार खत्म… दहाड़ कल से शुरू, तैयार हो जाइए वृषभ की दुनिया में कदम रखने के लिए'. नंदा किशोर के लेखन और निर्देशन में बनी ये फिल्म, भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी पेशकश में से एक मानी जा रही है.
कनेक्ट मीडिया और बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ अभिषेक व्यास स्टूडियोज ने इसे पेश किया है. फिल्म की खासियत विशाल बैटल सीक्वेंसेज, इमोशन से लबरेज ड्रामा, पावरहाउस परफॉर्मेंसेज (लीड बाय मोहनलाल) म्यूजिक सैम सीएस, साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी का है. मलयालम और तेलुगु में एक साथ शूट हुई वृषभ फिल्म, हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज होगी.
यानी सच्चा पैन-इंडियन महाकाव्य. वृषभ भारतीय सिनेमा की नई दास्तां जो ग्रैंड्योर की परिभाषा बदलने आ रही है. इसकी स्टेलर स्टाकास्ट में मोहनलाल, शनाया कपूर, रोशन मेका, जारा खान, सिमरन, गरुड़ा राम, मेका श्रीकांत, नेहा सक्सेना हैं. फिल्म आगामी 16 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है.
यह फिल्म लंबे अरसे से चर्चा में हैं. इसमें बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की बेटी और अनिल कपूर की भतीजी शनाया कपूर हैं, जो इस फिल्म से अपना साउथ डेब्यू करने जा रही हैं. फिलहाल एक्ट्रेस को उनकी डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां में देखा जा चुका है.