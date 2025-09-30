ETV Bharat / entertainment

'द ताज स्टोरी' नया पोस्टर विवाद: मेकर्स ने जारी किया बयान, परेश रावल बोले- ताजमहल के भीतर शिव मंदिर...

'द ताज स्टोरी' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 30, 2025 at 12:34 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने कुछ समय पहले अपनी आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' का एक शानदार पोस्टर जारी किया था. तुषार अमरीश गोयल की लिखित और निर्देशित यह फिल्म अब अपने लेटेस्ट पोस्टर के कारण सुर्खियों में है. परेश रावल, जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास जैसे दमदार अभिनय से सजी इस फिल्म के नवीनतम पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया है. बढ़ते विवाद के बीच 'द ताज स्टोरी' के मेकर्स और मुख्य कलाकार परेश रावल ने एक बयान जारी किया है. 29 सितंबर की रात को परेश रावल ने 'द ताज स्टोरी' के मेकर्स द्वारा जारी किए गए बयान को एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा किया है. बयान में डिस्क्लेमर के साथ मेकर्स ने लिखा है, 'डिसक्लेमर, फिल्म 'द ताज स्टोरी' के मेकर्स यह साफ करते हैं कि यह फिल्म किसी भी धार्मिक मुद्दे से संबंधित नहीं है, न ही यह दावा करती है कि ताजमहल के भीतर कोई शिव मंदिर है. यह पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों पर केंद्रित है. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप फिल्म देखें और अपनी राय बनाएं. धन्यवाद, स्वर्णिम ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.'