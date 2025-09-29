ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' का दमदार ट्रेलर आउट: 'मधुमक्खी नहीं राक्षस हूं', भूतिया हवेली में फंसे प्रभास, कॉमेडी से हॉरर और फिर लगा एक्शन का रौबदार तड़का

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार प्रभास स्टारर रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साब का आज 29 सितंबर शाम 6 बजे तय अनुसार ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्रभास के फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और ट्रेलर ने फैंस की बेताबी को और बढ़ा दिया है. बीते दिन मेकर्स ने फिल्म से प्रभास और संजय दत्त का एक पोस्टर जारी कर ट्रेलर के रिलीज डेट की जानकारी दी थी. इस पोस्टर में प्रभास और संजय दत्त का अलग ही अवतार दिख रहा था. अब जब फिल्म द राजा साब का ट्रेलर रिलीज हो गया है. आइए जानते हैं क्या है इसमें खास .

3.30 मिनट का द राजा साब का ट्रेलर हॉरर से शुरू होकर कॉमेडी जोन में उतरता है. ट्रेलर में मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल की खूबसूरती दिखती है और प्रभास का कॉमेडी अंदाज भी देखने को मिलता है. ट्रेलर के बीच-बीच में कुछ हॉरर सीन भी डाले गए हैं. संजय दत्त का भी उग्र रूप दिखता है. हॉरर का यह पूरा खेल एक हवेली के अंदर होता है, जो माया से भरी है और इस माया के साथ है एक भूतिया शक्ति, जिसका सामना प्रभास और उनकी टीम करते हैं. आखिर में प्रभास का द राजा साब वाला सीन आता है, जो एक चुटकी में लोगों को हवा में उड़ा देते हैं. द राजा साब का यह जादूई खेल क्या है फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा.

कब रिलीज होगी द राजा साब ?

फिल्म के निर्माता पीपल मीडिया फैक्ट्री से जुड़े टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद हैं. फिल्म का निर्देशन मारुति दसारी ने किया है. इस फिल्म की कहानी एक युवा उत्तराधिकारी की है, जो अपनी शाही विरासत और विद्रोही भावना से सत्ता में आता है और फिर द राजा साब बनकर अपने शासनकाल में अभूतपूर्व नियमों को लागू करता है. फिल्म की स्टारकास्ट में प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधिन अग्रवाल, रिद्धी कुमार, और योगी बाबू अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म की आगामी 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.