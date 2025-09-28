ETV Bharat / entertainment

प्रभास-संजय दत्त के नए पोस्टर के साथ 'द राजा साब' ट्रेलर की रिलीज डेट का एलान, फटाफट नोट कर लें समय

प्रभास-संजय दत्त के नए पोस्टर के साथ 'द राजा साब' के मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट और समय का एलान किया है.

The Raja Saab
'द राजा साब' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2025 at 11:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के रिबेल प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस के इस इंतजार को बरकरार करने रखने के लिए प्रभास ने 'द राजा साब' के ट्रेलर से जुड़ा एक नया अपडेट जारी किया है. इस अपडेट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है.

राजा साहब का टीजर 21 जून, 2025 को रिलीज किया गया था, जिससे दर्शकों को फिल्म के शुरुआती झलक मिली . अब प्रभास ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रेलर की आधिकारिक रिलीज की तारीख और समय का एलान किया है.

राजा साहब का ट्रेलर 29 सितंबर, शाम 6 बजे रिलीज होगा. इस एलान के साथ, प्रभास और संजय दत्त का एक नया पोस्टर भी साझा किया गया, जिसने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्म के पोस्टर को साझा करते हुए प्रभास ने कैप्शन में लिखा है, 'राजा साहब की दुनिया में कदम रखिए. ट्रेलर 29 सितंबर को.' पोस्टर में लिखा गया है कि 'द राजा साब' का ट्रेलर 29 सितंबर को शाम 6 बजे आएगा.

मारुति द्वारा निर्देशित और लिखित 'द राजा साब' पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित है.प्रभास के साथ, इस फिल्म में संजय दत्त, निधि अग्रवाल, तेलुगु सिनेमा में अपनी शुरुआत कर रही मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार भी शामिल हैं.

यह फिल्म रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी स्टाइल की है. इस फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है जो आर्थिक तंगी से उबरने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर की कोशिश करता है. यह फिल्म सस्पेंस, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है.

'द राजा साब' 5 भाषाओं तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी. थमन एस के संगीत और दिल छू लेने वाले सीन के साथ, यह पैन इंडिया फिल्म अलौकिक रोमांच, अनोखी कॉमेडी और प्रभास के विद्रोही स्टार करिश्मे का अभूतपूर्व मिश्रण प्रस्तुत करेगी.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

THE RAJA SAAB TRAILER RELEASE DATETHE RAJA SAAB TRAILER RELEASE TIMEPRABHAS SANJAY DUTT NEW POSTERद राजा साब ट्रेलर रिलीज डेटTHE RAJA SAAB TRAILER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.