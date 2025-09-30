ETV Bharat / entertainment

सुपरस्टार प्रभास ने 13 साल बाद लगाया कॉमेडी का तड़का, 'द राजा साहब' का ट्रेलर देख झूम उठे फैंस

फिल्म 'द राजा साहब' पोंगल के मौके पर 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

The Raja Saab Trailer Reactions
द राजा साहब ट्रेलर (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 3:07 PM IST

हैदराबाद: 'द राजा साहब' का ट्रेलर बीती 29 सितंबर को रिलीज हो चुका है और प्रभास के फैंस पहले से ही इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं. सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज देखने मिल रहा है, लोग उनकी वापसी का जश्न मना रहे हैं और उन्हें 'अनडिस्प्यूटेड पैन-इंडिया सुपरस्टार' कह रहे हैं. उनके ग्रैंड अंदाज, स्टाइलिश लुक और फिल्म के अहमर विजुअल्स की झलक ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त उम्मीदें जगा दी हैं.

फैंस इस ट्रेलर को विजुअल ट्रीट और मासी स्पेक्टेकल कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या ट्रेलर है!!! प्रभास का स्वैग बेमिसाल है, विजुअल्स शानदार हैं, म्यूजिक जबरदस्त है, राजा साहब का दौर शुरू हो गया.

वहीं दूसरे ने कहा, 'ये सिर्फ ट्रेलर नहीं है, ये हमारे लिए एक त्योहार है! किंग आ चुका है, नेटिजन्स उनकी शाही मौजूदगी और भव्य अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं, प्रभास ने फिर साबित कर दिया कि वो क्यों अनडिस्प्यूटेड पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं, ट्रेलर जबरदस्त है, जैसे कमेंट्स फैन्स के उत्साह को बखूबी दिखाती हैं.

फैंस उनके स्टाइलिश और पावरफुल लुक की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'राजा साहब का ट्रेलर फायर है, डार्लिंग प्रभास का ऑरा बेमिसाल. वहीं दूसरे ने कहा, 'प्रभास अन्ना फुल फॉर्म में वापस आ गए हैं द राजा साब ट्रेलर में, स्टाइलिश, जबरदस्त और रॉयल, ये साफ दिख रहा है कि ट्रेलर ने सिनेमाई तूफान की जमीन तैयार कर दी है, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, शानदार विज़ुअल्स और मास अपील ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया है, कई लोग इसे मैजिकल और ग्रैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं.

The Raja Saab Trailer Reactions
'द राजा साहब' ट्रेलर पर रिएक्शन (Screen Grab from X)

ये साफ है कि द राजा साब का ट्रेलर ने बार बहुत ऊपर कर दिया है और फैंस बेसब्री से रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अपने स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस से, प्रभास ने फिर साबित कर दिया कि क्यों वो करोड़ों दिलों में अनडिस्प्यूटेड पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं. फिल्म पोंगल के मौके पर 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.

'द राजा साब' की रिलीज डेट पोस्टपोन? अब विजय की 'जन नायकन' समेत इन फिल्मों से होगा सीधा मुकाबला

