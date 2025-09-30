सुपरस्टार प्रभास ने 13 साल बाद लगाया कॉमेडी का तड़का, 'द राजा साहब' का ट्रेलर देख झूम उठे फैंस
फिल्म 'द राजा साहब' पोंगल के मौके पर 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: 'द राजा साहब' का ट्रेलर बीती 29 सितंबर को रिलीज हो चुका है और प्रभास के फैंस पहले से ही इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं. सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज देखने मिल रहा है, लोग उनकी वापसी का जश्न मना रहे हैं और उन्हें 'अनडिस्प्यूटेड पैन-इंडिया सुपरस्टार' कह रहे हैं. उनके ग्रैंड अंदाज, स्टाइलिश लुक और फिल्म के अहमर विजुअल्स की झलक ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त उम्मीदें जगा दी हैं.
फैंस इस ट्रेलर को विजुअल ट्रीट और मासी स्पेक्टेकल कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या ट्रेलर है!!! प्रभास का स्वैग बेमिसाल है, विजुअल्स शानदार हैं, म्यूजिक जबरदस्त है, राजा साहब का दौर शुरू हो गया.
PRABHAS IN & AS 'THE RAJA SAAB' – *HINDI* TRAILER IS HERE – 9 JAN 2026 RELEASE… This seems like a powerhouse entertainer, with #Prabhas as #TheRajaSaab in top form.#TheRajaSaabTrailer 🔗: https://t.co/pmjU8INnWS#TheRajaSaab hits theatres on 9 Jan 2026.#Maruthi directs the… pic.twitter.com/z181KLvUFo— taran adarsh (@taran_adarsh) September 29, 2025
Did you guys like #TheRajasaabtrailer ? ❤️🔥❤️🔥❤️🔥— Malavika Mohanan (@MalavikaM_) September 30, 2025
It's More Than Horror on Jan 9th,2026..👻 👻https://t.co/WHmR9n7lmB pic.twitter.com/crIr8TCYx2
वहीं दूसरे ने कहा, 'ये सिर्फ ट्रेलर नहीं है, ये हमारे लिए एक त्योहार है! किंग आ चुका है, नेटिजन्स उनकी शाही मौजूदगी और भव्य अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं, प्रभास ने फिर साबित कर दिया कि वो क्यों अनडिस्प्यूटेड पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं, ट्रेलर जबरदस्त है, जैसे कमेंट्स फैन्स के उत्साह को बखूबी दिखाती हैं.
#TheRajaSaabTrailer Is FANTASTIC 🔥— MASS (@Freak4Salman) September 29, 2025
Visuals, Scale, VFX, BGM, Swag and charm of #Prabhas, everything is screaming that #TheRajaSaab is gonna be a blockbuster. Vintage Darling in a horror comedy.🔥 Wishing all the best to whole team on behalf of Megastar #SalmanKhan fans. pic.twitter.com/6OR529jSDj
Romantic RAJA SAAB ❤️❤️🤩🤩#TheRajaSaab #TheRajaSaabTrailer #Prabhas pic.twitter.com/1wS069e8Ai— Thyview (@Thyview) September 29, 2025
फैंस उनके स्टाइलिश और पावरफुल लुक की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'राजा साहब का ट्रेलर फायर है, डार्लिंग प्रभास का ऑरा बेमिसाल. वहीं दूसरे ने कहा, 'प्रभास अन्ना फुल फॉर्म में वापस आ गए हैं द राजा साब ट्रेलर में, स्टाइलिश, जबरदस्त और रॉयल, ये साफ दिख रहा है कि ट्रेलर ने सिनेमाई तूफान की जमीन तैयार कर दी है, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, शानदार विज़ुअल्स और मास अपील ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया है, कई लोग इसे मैजिकल और ग्रैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं.
Fun side of #Prabhas ft HONEYPIE #TheRajaSaabTrailer @DirectorMaruthi pic.twitter.com/WJLvfU43ac— Mithun Prabha 🧘 (@MithunRebel_) September 29, 2025
ये साफ है कि द राजा साब का ट्रेलर ने बार बहुत ऊपर कर दिया है और फैंस बेसब्री से रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अपने स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस से, प्रभास ने फिर साबित कर दिया कि क्यों वो करोड़ों दिलों में अनडिस्प्यूटेड पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं. फिल्म पोंगल के मौके पर 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी.