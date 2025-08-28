ETV Bharat / entertainment

'द राजा साब' की रिलीज डेट पोस्टपोन? अब विजय की 'जन नायकन' समेत इन फिल्मों से होगा सीधा मुकाबला - THE RAJA SAAB

प्रभास स्टारर हॉरर कॉमेडी 'द राजा साब' की रिलीज एक बार फिर टाल दी गई है. आइए जानते हैं अब यह कब रिलीज होगी.

The Raja Saab Jana Nayagan
'द राजा साब'/ 'जन नायकन' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 8:16 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास के फैंस को उनकी आगामी फिल्म 'द राजा साब' की रिलीज के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. 'मिराई' के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद ने बताया कि प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' में देरी होगी. मेकर्स इसके बड़े थिएटर डेब्यू के लिए नई तारीख पर विचार कर रहे हैं.

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की रिलीज एक बार फिर टाल दी गई है. बताया जा रहा है कि मेकर्स इसके बड़े थिएटर के लिए नई तारीख पर विचार-विमर्श कर रहे हैं. मिराय के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में प्रोड्यूसर ने तारीख में बदलाव का सुझाव देते हुए कहा था, 'हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर 5 दिसंबर को रिलीज करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर संक्रांति पर इसे रिलीज करना पसंद कर रहे हैं. हम उस विकल्प पर फैसला करेंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है.'

एक तेलुगु मीडिया के मुताबित, मिराय के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में, फिल्म के प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद ने पुष्टि की कि यह फिल्म 9 जनवरी, 2026 को विशेष संक्रांति रिलीज के रूप में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह संक्रांति दर्शकों के लिए और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि चिरंजीवी की 'मन शंकर वर प्रसाद गारु' और 'अनागनगा ओका रोजु' के साथ-साथ विजय की 'जन नायकन' जैसी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं.' हालांकि, अभी मेकर्स की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर बयान आना बाकी है.

इससे पहले दिए गए एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर टीजी विश्व प्रसाद ने टीम की मौजूदा रिलीज योजना का खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि वे संक्रांति के मौसम का फायदा उठाने के लिए फिल्म को 9 जनवरी, 2026 को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म के व्यवसाय से जुड़े लोगों का अनुरोध था. हालांकि बॉलीवुड के खरीदार 5 दिसंबर, 2025 की रिलीज पर अड़े हुए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कुछ गाने और कुछ पैचवर्क अभी बाकी हैं. बता दें पहले यह फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली थी.

मारुति की निर्देशित और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले टीजी विश्व प्रसाद की निर्मित 'द राजा साब' में प्रभास और मालविका मोहनन दोहरी भूमिका में हैं. यह तेलुगु सिनेमा में उनकी पहली फिल्म है, जबकि निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार सहायक भूमिकाओं में हैं. फिल्म में संजय दत्त एक बुजुर्ग राजा की भूमिका निभाएंगे. फिल्म का संगीत एस थमन ने दिया है.

