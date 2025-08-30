ETV Bharat / entertainment

टीम पैराडाइज ने उठाया कदम, हॉलीवुड कोलैबोरेशन के जरिए कर रही ग्लोबल रिलीज की तैयारी - THE PARADISE

फिल्म में एक जाने माने हॉलीवुड अभिनेता, जिनकी भारत में भी बड़ी फॉलोइंग है, को शामिल किया जाना है.

THE PARADISE
टीम पैराडाइज (POSTER)
Published : August 30, 2025 at 5:23 PM IST

हैदराबाद: द पैराडाइज के मेकर्स ने जब फिल्म की पहली झलक दिखाई थी, तब ही उन्होंने साल की शुरुआत में यह साफ कर दिया था कि वे भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस पर भी नजरे बनाए हुए हैं. मल्टीलिंग्वल रिलीज से लेकर जबरदस्त प्रमोशन तक, उनके हर कदम ने यही संदेश दिया है कि फिल्म को दुनिया भर के लिए डिजाइन किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी इस महत्वाकांक्षा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, टीम पैराडाइज पहले ही हॉलीवुड के #ConnekktMobScene के एग्जीक्यूटिव वीपी ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, #AlexandraEVisconti से मिली है, ताकि फिल्म के लिए मुमकिन कोलैबोरेशन पर बात की जा सके.

हालांकि, इसके बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, यह कदम टीम की यह कोशिश और मजबूत करती है कि द पैराडाइज को एक सच में इंटरनेशनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है.

शुरुआत से ही, मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक क्षेत्रीय रिलीज से कहीं ज़्यादा माना है. उनकी जोश भरी प्रमोशन स्ट्रैटेजी ने अलग-अलग भाषाओं, मार्केट्स और दर्शकों में ऑर्गेनिक चर्चा पैदा कर दी है, जिससे यह फिल्म रिलीज से पहले ही सबसे ज्यादा चर्चित टाइटल्स में शामिल हो चुकी है.

जैसे-जैसे मार्च 2026 में इसकी वर्ल्डवाइड प्रीमियर का इंतजार बढ़ रहा है, ट्रेड वॉचर्स पहले ही द पैराडाइज को भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक कह रहे हैं.

हाल ही में आई रिपोर्ट्स की मानें तो, टीम यह भी चर्चा कर रही है कि एक जाने माने हॉलीवुड अभिनेता, जिनकी भारत में भी बड़ी फॉलोइंग है, को शामिल किया जाना है ताकि फिल्म के इंटरनेशनल लैंग्वेज वर्ज़न्स को दुनिया भर में रिलीज़ किया जा सके.

