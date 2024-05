ETV Bharat / entertainment

विजय देवराकोंडा के बर्थडे पर फैंस को एक और बड़ा तोहफा, हुआ नई पीरियड फिल्म का एलान - Vijay Deverakonda

विजय देवराकोंडा ( thedeverakonda- Instagram )

हैदराबाद : 'अर्जुन रेड्डी' स्टार विजय देवराकोंडा का आज 35वां बर्थडे है. इस मौके पर एक्टर की दूसरी फिल्म VD14 का एलान हुआ है. मैत्री मूवी मेकर्स ने एक्टर को बर्थडे विश कर उनके फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. मेकर्स ने बीती 8 मई को एलान किया था कि वह 9 मई को एक्टर के फैंस को बड़ा तोहफा देंगे. वहीं, मेकर्स ने आज सुबह 11.06 बजे अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक्टर की नई फिल्म का एलान किया है. साथ ही एक पोस्टर भी छोड़ा है. इसके साथ ही फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी भी शेयर की है. विजय की नई फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स ने विजय देवराकोंडा की नई फिल्म VD14 से एक पोस्टर शेयर कर लिखा है, महानता लिखी नहीं जाती है, बल्कि हीरो उसे लेकर पैदा होता है, पेश है, वीडी14 द लीजेंड ऑफ द कर्स्ड लैंड, विजय देवराकोंडा को जन्मदिन मुबारक, फिल्म को राहुल संकृतियन डायरेक्ट करेंगे और फिल्म के प्रोड्यूसर मैत्री मूवी मेकर्स. बता दें, यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो 1858 से 1878 तक के पीरीयड पर बेस्ड होगी, जैसा कि इसके पोस्टर में यही दिखाया गया है. बता दें, इससे पहले रवि किरण कोल्ला और श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने एक्टर के साथ अपनी नई फिल्म का एलान कर दिया है. इस फिल्म का नाम राउडी जर्नादन बताया जा रहा है.फिल्म को रवि किरण डायरेक्ट करेंगे. ये भी पढ़ें : 'खंजर मैं खून मेरा..जंग मेरे ही साथ', विजय देवरकोंडा के बर्थडे पर नई फिल्म का एलान, सामने आया खौफनाक पोस्टर - Vijay Deverakonda

