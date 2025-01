ETV Bharat / entertainment

फिर चलेगा सचिन और सहवाग का बल्ला, नेटफ्लिक्स पर देखें IND Vs PAK डॉक्यूमेंट्री, जानें कब होगी रिलीज - THE GREATEST RIVALRY IND VS PAK

द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेज पाकिस्तानी ( Documentary Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Jan 13, 2025, 1:03 PM IST

मुंबई: नेटफ्लिक्स पर द ग्रेटेस्ट राइवलरी डॉक्यूमेंट्री शुरू होने जा रही है. जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच दिलचस्प प्रतियोगिता पर प्रकाश डाला जाएगा. हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसका धांसू पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठाया. पोस्टर को देखते ही भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस खुशी से उछल पड़े क्योंकि इसके पोस्टर को देखकर पता चलता है कि. डॉक्यूमेंट्री में सचिन और सहवाग की जोड़ी पर फोकस किया जाएगा जिसका जादू लोग स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं. कब रिलीज होगी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर द ग्रेटेस्ट राइवलरी का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'दो राष्ट्र. 1.6 बिलियन प्रार्थनाएं. द ग्रेटेस्ट राइवलरी: इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में महान विरासत के रोमांच को फिर से देखें जो 7 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी'.

नेटिजन्स का आया ये रिएक्शन डॉक्यूमेंट्री का अनाउंसमेंट होते ही क्रिकेट और सिनेमा लवर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट व्यक्त की. एक यूजर ने लिखा, 'खेलों का बॉलीवुड, जल्द ही स्ट्रीमिंग'. एक ने कमेंट किया, 'कोहली को मैन कैरेक्टर रखना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा रन बनाए हैं. सबसे ज्यादा सेंचुरी और आईकॉनिक मुमेंट्स भी '. वहीं कुछ लोगों को ये आईडिया ज्यादा पसंद नहीं आया और उन्होंने तीखे कमेंट्स भी किए. एक ने लिखा, 'जो मैच इंडिया जीता होगा सिर्फ वहीं दिखाए होंगे'. एक ने लिखा, 'मतलब यूट्यूब वीडियोज उठाके अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाना शुरू'. इस तरह डॉक्यूमेंट्री के अनाउंसमेंट को दर्शकों के मिक्स रीव्यू मिले हैं. देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज होने के बाद इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. क्या है डॉक्यूमेंट्री में? वैसे तो हमारे देश में क्रिकेट के करोड़ों फैंस हैं लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता कुछ ज्यादा ही खास होती है. इस प्रतियोगिता के रिजल्ट के लिए लोग ज्यादा बेताब और इमोशनल होते हैं. अब इन्हीं भावनाओं को फिर से जगाने का काम करेगी यह नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री. इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले रिलीज किए गए वीडियो में डॉक्यूमेंट्री की छोटी सी झलक दिखी थी. जिससे पता चलता है कि इसमें भारत-पाकिस्तान बॉर्डर और उन पॉलीटिकल, हिस्टोरिकल और भौगोलिक मुद्दों को दिखाया जाएगा जिन्होंने इस भयंकर राइवलरी को आकार दिया. यह भी पढ़ें: नेटफ्लिक्स पर छाई RRR की डॉक्यूमेंट्री, पर्दे के पीछे की कहानी ने भी दर्शकों को किया शॉक्ड - RRR ON NETFLIX