ETV Bharat / entertainment

दीप्ति नवल और अमोल पालेकर की वापसी, 'तारा और आकाश' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज

जयपुर: फिल्म 'तारा और आकाशः लव बियॉन्ड रेल्म्स' 26 सितंबर को पूरे देशभर में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सिनेमा जगत के दो दिग्गज कलाकार दीप्ति नवल और अमोल पालेकर लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है.

जयपुर में हुआ प्रमोशन: फिल्म के को-प्रोड्यूसर और मुख्य कलाकार मिस्टर सुप्रानेशनल 2016 द्वितीय रनर-अप जितेश ठाकुर और मिस दीवा 2016 फाइनलिस्ट अलंकृता बोरा रविवार को फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे. मालवीय नगर स्थित टीजीआईडी में मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ने फिल्म की शूटिंग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.

इसे भी पढ़ें- जापान में छाई 'देवरा', जूनियर NTR की फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड, पार्ट 2 से पहले किया धमाका

भारत-स्विट्ज़रलैंड का संयुक्त प्रयास: जितेश ठाकुर ने जानकारी दी कि ‘तारा और आकाश’ भारत और स्विट्ज़रलैंड का पहला संयुक्त सिनेमाई प्रयास है. इसे व्हिस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी फिल्म्स (WFE) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) के सहयोग से प्रस्तुत किया है. इसके साथ ही स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म और वहां की सरकार का भी विशेष सहयोग मिला.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराही गई फिल्म: फिल्म का सफर भी काफी खास रहा है. इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2024 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में हुआ. एशियन प्रीमियर 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में हुआ. इसके बाद 2025 में वेव्स बाजार में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया.