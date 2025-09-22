दीप्ति नवल और अमोल पालेकर की वापसी, 'तारा और आकाश' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज
फिल्म 'तारा और आकाश' में दीप्ति नवल और अमोल पालेकर लंबे समय बाद साथ नजर आएंगे. 26 सितंबर को होगी रिलीज फिल्म.
Published : September 22, 2025 at 9:32 PM IST
जयपुर: फिल्म 'तारा और आकाशः लव बियॉन्ड रेल्म्स' 26 सितंबर को पूरे देशभर में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म की खासियत यह है कि इसमें सिनेमा जगत के दो दिग्गज कलाकार दीप्ति नवल और अमोल पालेकर लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है.
जयपुर में हुआ प्रमोशन: फिल्म के को-प्रोड्यूसर और मुख्य कलाकार मिस्टर सुप्रानेशनल 2016 द्वितीय रनर-अप जितेश ठाकुर और मिस दीवा 2016 फाइनलिस्ट अलंकृता बोरा रविवार को फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे. मालवीय नगर स्थित टीजीआईडी में मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों ने फिल्म की शूटिंग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.
भारत-स्विट्ज़रलैंड का संयुक्त प्रयास: जितेश ठाकुर ने जानकारी दी कि ‘तारा और आकाश’ भारत और स्विट्ज़रलैंड का पहला संयुक्त सिनेमाई प्रयास है. इसे व्हिस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी फिल्म्स (WFE) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) के सहयोग से प्रस्तुत किया है. इसके साथ ही स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म और वहां की सरकार का भी विशेष सहयोग मिला.
अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराही गई फिल्म: फिल्म का सफर भी काफी खास रहा है. इसका वर्ल्ड प्रीमियर 2024 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में हुआ. एशियन प्रीमियर 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में हुआ. इसके बाद 2025 में वेव्स बाजार में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया.
प्रकृति और प्रेम से सजी कहानी: निर्देशक श्रीनिवास अन्नोल द्वारा निर्देशित यह फिल्म स्विट्ज़रलैंड के प्राकृतिक दृश्यों में फिल्माई गई है. कहानी प्रेम, अध्यात्म और सांस्कृतिक दर्शन को खूबसूरती से जोड़ती है. जितेश ठाकुर का कहना है कि यह सिर्फ दो आत्माओं की प्रेमकथा नहीं है, बल्कि संस्कृतियों, दर्शन और सार्वभौमिकता को भी अभिव्यक्त करती है.
फिल्म की अदाकारा और को-प्रोड्यूसर अलंकृता बोरा ने अपने सफर को साझा करते हुए कहा कि गुवाहाटी, असम में जन्मी होने के बाद उन्होंने कथक की शिक्षा पंडित बिरजू महाराज से प्राप्त की. इससे उन्हें अनुशासन और कला का गहरा ज्ञान मिला।. 17 वर्ष की उम्र में वह मिस दीवा यूनिवर्स की सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट बनीं, जिसने उन्हें बड़े सपने देखने का साहस दिया. मुंबई में उन्होंने फैशन और विज्ञापन जगत में काम किया, लेकिन सिनेमा हमेशा उनका सपना रहा. ‘तारा और आकाश’ के साथ उन्हें वह कहानी मिली जो उनके कलात्मक आत्मा का प्रतिबिंब है.
