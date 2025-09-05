हैदराबाद: फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स की कहानी बेहद गहरी है. दरअसल, इस फिल्म की कहानी 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है. फिल्म विवेक रंजन अग्निहोत्री की सच को सामने लाने वाली जानी मानी ट्रिलॉजी की आखिरी कड़ी है, जिसमें द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स का नाम शामिल है, जहां फिल्म का टीजर सामने आते ही देश को झकझोर गया था, वहीं ट्रेलर ने तो मानो सबको अंदर तक हिला दिया. आज 5 सितंबर को फिल्म रिलीज हो चुकी है और दर्शक एक्स पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.
Mumbai, Maharashtra: On the film ‘The Bengal Files’, Actor Puneet Issar says, " this is a very powerful film, a very strong film, based on truth and reality. i want as many indians as possible to watch this film and know the truth. it is deeply meaningful, impactful, and… pic.twitter.com/r7igtEensC— IANS (@ians_india) September 4, 2025
#TheBengalFiles isn’t just a film, it’s a mirror.— Vinod Lion 🛞 (@vinodfex) September 4, 2025
A mirror that shows how Bengal’s blood-soaked past was buried not by chance, but by design.
Congress thrived on selective history.
Intellectuals romanticized tyranny.
Media sold silence as “secularism.”
This movie makes you… pic.twitter.com/pXITh32uCJ
इसमें जिस तरह से सच्चाई को सामने रखा गया है, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया है. अब जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज नजदीक आ रही है, इसका असर और भी साफ देखने मिल रहा है. खास बात ये है कि फिल्म को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस से भी बेहतरीन रिव्यू मिल रहे हैं.
Congratulations and best wishes to @vivekagnihotri #PallaviJoshi @AbhishekOfficl and the entire team of #TheBengalFiles on the release of the film today. It is an important film of our times. Please go and watch it in the theatres! 😍🙏 pic.twitter.com/kAOD4Me88t— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 5, 2025
द बंगाल फाइल्स ने सकते ग्लोबल ऑडियंस पर भी कमाल का असर डाला है. हर कोई इस फिल्म को मास्टरपीस, दमदार और आंखें खोल देने वाला अनुभव बता रहा है. इतना ही नहीं थिएटर्स में कभी चौंकाने वाले खुलासे तो कभी लोगों की आंखों में आंसू लाने वाले सीन जैसे जबरदस्त रिएक्शन भी लगातार देखने को मिल रहे हैं.
#WATCH | On writing to President Droupadi Murmu on her film 'The Bengal Files, Actor Pallavi Joshi says, " our film is not releasing in bengal. when the film is made on 'maa bharti', then its release in bengal is essential. as a woman, i have written to the president to intervene… pic.twitter.com/TU2zU5tbts— ANI (@ANI) September 4, 2025
व्यूअर्स ने फिल्म को दिल दहला देने वाला, डरने वाला, मास्टरपीस, चौंकाने वाला, बांधे रखने वाला, सच्चाई दिखाने वाला, गहरी, सीख देने वाला, सोचने पर मजबूर करने वाला, आंखें खोलने वाला, झकझोर देने वाला और हैरान कर देने वाला बताया है,
" hindus are high on drugs of ahimsa administered by gandhi"— Kashmiri Hindu (@BattaKashmiri) September 4, 2025
~ gopal patha
no one could have summarised it better.#TheBengalFiles
pic.twitter.com/0AhYNBYIqg
इंटरनेशनल ऑडियंस के ऐसे रिएक्शन भी खुद ही इस फिल्म की ताकत दिखाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है. द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं.
According to my sources.. #TheBengalFiles is a path breaking film .. a MUST see.— Amod Mehra (@MehraAmod) September 5, 2025
Seeing it asap. pic.twitter.com/fgNxT9yI0w
Watched first half of #TheBengalFiles. Intense, disturbing. You feel ironical that #DirectAction & #KashmirExodus, Bengal of today, nothing has changed. We avoid looking at bitter truth but dare not face it. But truth we must face. That's it. Go watch & learn what was hidden… pic.twitter.com/fZdoWJEabS— Ratan Sharda 🇮🇳 रतन शारदा (@RatanSharda55) September 4, 2025
इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन्स द्वारा प्रस्तुत की गई है और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स शामिल हैं.