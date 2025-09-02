ETV Bharat / entertainment

Published : September 2, 2025 at 7:25 PM IST

हैदराबाद: फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री अपनी आगामी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' की रिलीज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उनकी यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म का एक बीटीएस वीडियो साझा किया है. साथ ही, फिल्म के लीड एक्टर दर्शन कुमार के अभिनय की तारीफ की है.

मंगलवार, 2 सितंबर को विवेक अग्निहोत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर 'द बंगाल फाइल्स' का वीडियो अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'दर्शन कुमार उन रेअर एक्टर्स में से एक हैं जो अनुशासित, समर्पित और हमेशा 100 प्रतिशत कमिट रहते हैं. द बंगाल फाइल्स में, वे दर्द और गुस्से की आवाज बनकर एक ऐसा अभिनय करते हैं जो दमदार और अविस्मरणीय है. एक सच्चा एक्टर जो अपनी कला के प्रति पूरी तरह समर्पित है. द बंगाल फाइल्स दुनिया भर में 5 सितंबर 2025 कोर रिलीज हो रही है.'

क्या है वीडियो में?
वीडियो की शुरुआत दर्शन कुमार के वॉयज ओवर से होती है, जो वोट बैंकिग के बारे में जानकारी देते हैं. इसके बाद फिल्म की शूटिंग के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें विवेक दर्शन को गाइड करते दिखते हैं.

इस बीच दर्शन कैमरे को अपनी घायल हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, एक्शन सीक्वेंस में जो थोड़ी चोटे लगती हैं, वो हम एक्टर्स की प्राइजेज होती हैं. आपको आपके डायरेक्टर और यूनिट से आपके काम के लिए प्रशंसा मिलती हैं. एक एक्टर के तौर पर हमें अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घूस जाना होता है, वो कैरेक्टर जीना होता है और मैंने इसे करने में पूरी कोशिश की है'. इस बीच दर्शन फैंस को अपनी आवाज सुनाते हैं, जो बैठी हुई है.

'द बंगाल फाइल्स' के बारे में
'द बंगाल फाइल्स' अपनी कहानी को लेकर विवादों में घिरी हुई है.यह बंगाल में हिस्टोरिकल और राजनीतिक रूप से जटिल घटनाओं को प्रस्तुत करती है. कई स्थानीय नेताओं और सांस्कृतिक टिप्पणीकारों सहित आलोचकों का तर्क है कि यह फिल्म सांप्रदायिक हिंसा के प्रसंगों को पक्षपातपूर्ण नजरिए से दिखाती है और जख्मों को फिर से कुरेदने का जोखिम उठाती है. जबकि विवेक अग्निहोत्री की टीम का कहना है कि यह उपेक्षित गवाहियों का दस्तावेजीकरण करती है और इतिहास का एक वैध विवरण है.

'द बंगाल फाइल्स' के स्टार कास्ट
'द बंगाल फाइल्स' में दर्शन कुमार के अलावा, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, सिमरत कौर जैसे कलाकार शामिल हैं. बंगाल में हुई इस घटना को उजागर करने वाली यह फिल्म शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

