हैदराबाद: भारतीय सिनेमा के बेहतरीन फिल्ममेकर में से एक विवेक रंजन अग्निहोत्री हमेशा अपनी फिल्मों से चर्चा में रहते हैं. अब वे अपनी ट्रुथ-टेलिंग ट्रिलॉजी पूरी करने वाले हैं, फिल्म द बंगाल फाइल्स के साथ, जो भारत के इतिहास का एक लंबे समय तक छिपा रहा अध्याय सामने लाएगी. काफी इंतजार के बाद, विवेक इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. लेकिन ट्रेलर लॉन्च में शामिल दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज भी है, दरअसल ट्रेलर से पहले 15 मिनट का एक्सक्लूसिव कट भी दिखाया गया.

यह खास प्रीव्यू, जिसे विवेक पहले फिल्म के अमेरिका प्रीमियर में दर्शकों को दिखा चुके हैं, अब भारत में भी आने वाला है. इस वीडियो कट में बंगाल की असली तस्वीरें दिखीं, जो इलाके की अनकही कहानियां और छिपे सच सामने लाने का काम करती है. 15 मिनट का यह सेगमेंट दर्शकों को फिल्म की कहानी में गहराई से झांकने का मौका देगा और उन्हें उस जोरदार और खुलासों भरी कहानी की समझ देगा जिसे वे देखने वाले हैं. यह द बंगाल फाइल्स के मूड को सेट करने के साथ-साथ पूरे ट्रेलर लॉन्च के लिए उत्साह भी बढ़ाया था.

जब से द बंगाल फाइल्स का टीज़र आया है, फिल्म पूरे देश में चर्चा में है. कुछ सीन में काली माँ की मूर्ति को भट्टी में जलते दिखाने के कारण विवाद हुआ. इसके चलते कई एफआईआर दर्ज हुईं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शामिल थे. फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल और अभिनेत्री-प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी पर फिल्म में विवादित कंटेंट दिखाने के आरोप लगे, लेकिन हाई कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप किया और सभी एफआईआर पर रोक लगा दी, जिससे फिल्म का प्रमोशन जारी रखा जा सका. इस विवाद ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी है, और अब दर्शक ट्रेलर देखने के लिए और उत्साहित हैं.

द बंगाल फाइल्स को लिखा और डायरेक्ट किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जबकि प्रोडक्शन की कमान अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने संभाली है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे दमदार कलाकार नजर आने वाले हैं. ये फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा द्वारा प्रस्तुत और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसमें पहले ही द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स जैसे चर्चित प्रोजेक्ट शामिल हैं। फिल्म 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में दस्तक देगी.