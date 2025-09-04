हैदराबाद: विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स अपने असली रिलीज डेट यानी 5 सितंबर पर कई अहम अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में स्क्रीन पर दस्तक नहीं देगी. दरअसल, इसकी वजह लोकल सेंसर्शिप अप्रूवल प्रोसेस में हुई देरी है.

फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि द बंगाल फाइल्स को अब तक मॉरीशस में मंजूरी नहीं मिली है. सेंसर बोर्ड का फैसला अभी आना बाकी है, जिसकी वजह से यह फिल्म फिलहाल वहां रिलीज नहीं हो पाएगी.

दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (यूएई), सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग में फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को अभी वहां के सेंसर बोर्ड द्वारा देखा जा रहा है. इन जगहों पर फिल्मों को पास करने के लिए सख्त नियम हैं, खासकर उन फिल्मों के लिए जिनकी कहानी राजनीतिक या सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर आधारित होती हैं.

अभी तक कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई गई है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने में हो रही देरी के कारण फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इन जगहों पर फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है.

द बंगाल फाइल्स की कहानी और निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है, जबकि इसके निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन्स द्वारा प्रस्तुत की गई है और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स शामिल हैं. यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.