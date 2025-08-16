ETV Bharat / entertainment

'द बंगाल फाइल्स' के ट्रेलर लॉन्च पर कोलकाता में बवाल, पहुंची पुलिस, विवेक अग्निहोत्री बोले- हमारी फिल्म में... - THE BEGAL FILES TRAILER LAUNCH

बवाल होने के बाद डायरेक्टर और उनकी टीम को वेन्यू से लौटना पड़ा. हालांकि ट्रेलर को यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है.

The Begal Files Trailer Launch Feud
'द बंगाल फाइल्स' (IANS/POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 5:18 PM IST

हैदराबाद: द बंगाल फाइल्स का आज 16 अगस्त को ट्रेलर लॉन्च हो गया है, लेकिन कोलकाता में होने वाले ट्रेलर लॉन्चिंग इंवेंट पर हंगामा मच गया. फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री फिल्म की पूरी टीम के साथ कोलाकाता पहुंचे थे और कोलकाता से फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना चाहते थे. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया और इसके लिए डायरेक्टर ने बंगाल सरकार की आलोचना की है. फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कोलकाता के एक बड़े सिनेमाहॉल में एक इवेंट के दौरान होना था. यहां बवाल होने के बाद डायरेक्टर और उनकी टीम को इवेंट वेन्यू से लौटना पड़ा. हालांकि ट्रेलर को यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है.

ट्रेलर लॉन्च पर बवाल

विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट को लास्ट मिनट पर रद्द कर दिया गया है, जबकि वह यहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे. यहां ट्रेलर की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन इससे पहले यहां हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट रद्द हो गया. इस हंगामे पर विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने बंगाल सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है. दोनों ने कहा कि फिल्म पर हंगामा करने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं. बवाल होने के बाद विवेक और उनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा.

'इन्हें किस बात का डर है'

पल्लवी जोशी ने कहा, 'फिल्म को इस तरह रोकना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस शहर में अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं, हमने बतौर कलाकार जो बनाया है, उसे दिखाने नहीं दिया जा रहा है, आखिर इन्हें किस बात का डर है, ऐसा कश्मीर में भी हुआ था, क्या हम ये सोच लें कि कश्मीर में बंगला से बेहतर हाल है? देखिए आज बंगाल में क्या हो रहा है, मैं चाहती हूं कि भारत का हर इंसान इस फिल्म को देखे. आज रिलीज हुए द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में हिंदू-मुस्लिम दंगों को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी गांधी और जिन्ना के काल की है. फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

