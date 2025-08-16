हैदराबाद: द बंगाल फाइल्स का आज 16 अगस्त को ट्रेलर लॉन्च हो गया है, लेकिन कोलकाता में होने वाले ट्रेलर लॉन्चिंग इंवेंट पर हंगामा मच गया. फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री फिल्म की पूरी टीम के साथ कोलाकाता पहुंचे थे और कोलकाता से फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना चाहते थे. हालांकि, ऐसा नहीं हो पाया और इसके लिए डायरेक्टर ने बंगाल सरकार की आलोचना की है. फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर कोलकाता के एक बड़े सिनेमाहॉल में एक इवेंट के दौरान होना था. यहां बवाल होने के बाद डायरेक्टर और उनकी टीम को इवेंट वेन्यू से लौटना पड़ा. हालांकि ट्रेलर को यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया गया है.
VIDEO | As trailer launch of 'The Bengal Files' was stopped in Kolkata, filmmaker Vivek Agnihotri (@vivekagnihotri) says, " it has happened in front of you, camera captured, the trailer launch of cbfc approved movie was stopped, this is an anarchy, dictatorship... police had come… pic.twitter.com/bALRD8ihIA— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025
Kolkata, West Bengal: There was an attempt to stop the screening of Director Vivek Ranjan Agnihotri's upcoming film The Bengal Files in a private hotel in Kolkata— IANS (@ians_india) August 16, 2025
Director Vivek Ranjan Agnihotri says, " ...we are trying to find out, the officer of the hotel just came and he said… pic.twitter.com/XhuDMKF4KE
Just landed in Kolkata and learnt that the venue for the trailer launch of #TheBengalFiles is cancelled.— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 15, 2025
Who wants to suppress our voice?
And why?
But I can’t be silenced. Because truth can’t be silenced.
ट्रेलर तो कोलकाता में ही लांच होगा।
Pl share this video and support… pic.twitter.com/xraD7w9sRb
ट्रेलर लॉन्च पर बवाल
विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट को लास्ट मिनट पर रद्द कर दिया गया है, जबकि वह यहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे. यहां ट्रेलर की खास स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन इससे पहले यहां हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट रद्द हो गया. इस हंगामे पर विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने बंगाल सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है. दोनों ने कहा कि फिल्म पर हंगामा करने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं. बवाल होने के बाद विवेक और उनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा.
Kolkata, West Bengal: A disagreement occurred between film director Vivek Ranjan Agnihotri and police officers during the screening of The Bengal Files in Kolkata pic.twitter.com/S3WNA3pspa— IANS (@ians_india) August 16, 2025
#WATCH | West Bengal | A ruckus erupted during the release of 'The Bengal Files' trailer in Kolkata today. Actor Pallavi Joshi alleges the trailer launch was not allowed.— ANI (@ANI) August 16, 2025
Actor Pallavi Joshi says, " i absolutely did not like the way my film was stopped. is there freedom of… pic.twitter.com/nKC3ACIV7a
'इन्हें किस बात का डर है'
पल्लवी जोशी ने कहा, 'फिल्म को इस तरह रोकना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस शहर में अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं, हमने बतौर कलाकार जो बनाया है, उसे दिखाने नहीं दिया जा रहा है, आखिर इन्हें किस बात का डर है, ऐसा कश्मीर में भी हुआ था, क्या हम ये सोच लें कि कश्मीर में बंगला से बेहतर हाल है? देखिए आज बंगाल में क्या हो रहा है, मैं चाहती हूं कि भारत का हर इंसान इस फिल्म को देखे. आज रिलीज हुए द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में हिंदू-मुस्लिम दंगों को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी गांधी और जिन्ना के काल की है. फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.