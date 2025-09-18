'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' X रिव्यू, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज पर क्या बोली जनता, जानें
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर जनता का फैसला आ गया है. जानें लोगों को कैसी लग रही शाहरुख खान के बेटे की सीरीज.
Published : September 18, 2025 at 3:04 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान ने आज 18 सितंबर से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर कदम रख दिया है. सालों की मेहनत के बाद तैयार की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. शाहरुख और आर्यन खान के फैंस को सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का बेसब्री से इंतजार था.
The first review of #TheBadsOfBollywood is out by the geniuses who manage to finish a 7 episode series (about 50 minutes each, nearly 6 hours in total) in just half an hour. We definitely need more talents like this. #TheBadsOfBollywoodOnNetflix pic.twitter.com/77IwQEGS0w— Sherlockii (@engineeroast) September 18, 2025
Megastar #ShahRukhKhan Cameo in #TheBadsOfBollywood is Just Simply Awesome 🔥 What a Direction By #AryanKhanpic.twitter.com/jUuuAvJ7yv— JAWAN KI SENA (@JawanKiSena) September 18, 2025
आर्यन खान का डायरेक्शनल डेब्यू है और अब देखना होगा कि जनता को आर्यन खान की यह सीरीज कितनी पसंद आई है. बता दें, बीती 17 सितंबर की रात को सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड के तमाम छोटे-बड़े स्टार्स नजर आए हैं. चलिए इस बीच जानते हैं, एक्स हैंडल पर सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर लोगों के रिव्यू हैं.
Jaa Aryan jaa, jee le apni zindagi 🥰🤭 https://t.co/0JrtLQA6qb— Netflix India (@NetflixIndia) September 18, 2025
Ab jo bolega… yeh show bolega 🔥— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) September 18, 2025
Watch The Ba***ds of Bollywood, out now, only on Netflix. #TheBadsOfBollywood#TheBadsOfBollywoodOnNetflix@NetflixIndia @gaurikhan @iamsrk #AryanKhan #BhushanKumar @TSeries @bilals158 #ManavChauhan @bonniejain @thedeol #Lakshya… pic.twitter.com/YAwuge4hN7
No Wankhede was harmed here 😅🤣 #AryanKhan #Badsofbollywood #ShahRukhKhan #srk #netflix pic.twitter.com/ZwsD9KurBb— Ria Sharma (@RiaSharma1125) September 18, 2025
The Sameer Wankhede cameo in the Bads*** of Bollywood Is too good lol.— PSG24 (@DOCPSG24) September 18, 2025
Iykyk#Badsofbollywood #AryanKhan #ShahRukhKhan𓀠 pic.twitter.com/05PTrvTEsy
सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के स्ट्रगल और नेपोटिज्म पर बात की गई है. इसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल सब देखने को मिलगा. इसे आर्यन खान ने बनाया है और बिलाल सिद्दीकी, मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म की स्टार कास्ट में लक्ष्य ललवानी, बॉबी देओल, सहर बंबा और राघव जुयाल अहम रोल में हैं.
Not Star but ***’s are born!! What an entertaining and spoofy goofy first episode of #aryanKhan ‘s @NetflixIndia show !! Bhai Binge Karna padega !!! Congratulations @BilalS158 for the amazing creation with Manav & Aryan. @RedChilliesEnt you have truly entertained. both the…— rahul dholakia (@rahuldholakia) September 17, 2025
सीरीज में साश्वस्त सचदेव का स्कोर और गाने साश्वत सचदेव, अनिरुद्ध रविचंदर और उजवल गुप्ता के हैं. फिल्म की प्रोड्यूसर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हैं और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. सीरीज का यह पहला सीजन है और यह 6 एपिसोड की सीरीज है.