ETV Bharat / entertainment

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' X रिव्यू, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज पर क्या बोली जनता, जानें

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर जनता का फैसला आ गया है. जानें लोगों को कैसी लग रही शाहरुख खान के बेटे की सीरीज.

The bads of bollywood x Review
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' X रिव्यू, (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान ने आज 18 सितंबर से फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर कदम रख दिया है. सालों की मेहनत के बाद तैयार की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड आज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. शाहरुख और आर्यन खान के फैंस को सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का बेसब्री से इंतजार था.

आर्यन खान का डायरेक्शनल डेब्यू है और अब देखना होगा कि जनता को आर्यन खान की यह सीरीज कितनी पसंद आई है. बता दें, बीती 17 सितंबर की रात को सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड के तमाम छोटे-बड़े स्टार्स नजर आए हैं. चलिए इस बीच जानते हैं, एक्स हैंडल पर सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर लोगों के रिव्यू हैं.

सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के स्ट्रगल और नेपोटिज्म पर बात की गई है. इसमें ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिल सब देखने को मिलगा. इसे आर्यन खान ने बनाया है और बिलाल सिद्दीकी, मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा है. फिल्म की स्टार कास्ट में लक्ष्य ललवानी, बॉबी देओल, सहर बंबा और राघव जुयाल अहम रोल में हैं.

सीरीज में साश्वस्त सचदेव का स्कोर और गाने साश्वत सचदेव, अनिरुद्ध रविचंदर और उजवल गुप्ता के हैं. फिल्म की प्रोड्यूसर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान हैं और इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. सीरीज का यह पहला सीजन है और यह 6 एपिसोड की सीरीज है.

TAGGED:

THE BADS OF BOLLYWOODTHE BADS OF BOLLYWOOD ARYAN KHANशाहरुख खानद बैड्स ऑफ बॉलीवुडTHE BADS OF BOLLYWOOD X REVIEW

