'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ट्रेलर रिलीज, इंडस्ट्री के काले सच से हटा आधा पर्दा, पहली बार साथ में दिखेंगे तीनों खान

इस सीरीज की कहानी आसमान सिंह (लक्ष्य) पर आधारित है, जो एक महत्वाकांक्षी न्यूकमर कलाकार है और जिसके सपने बड़े पर्दे जितने ही बड़े हैं. अपने वफादार दोस्त परवेज़ (राघव जुयाल), तीखी-मिजाज मैनेजर सान्या (अन्या सिंह) और हमेशा साथ देने वाले अपने परिवार- अपने चाचा अवतार (मनोज पाहवा), मां नीता सिंह (मोना सिंह) और पिता रजत सिंह (विजयंत कोहली) के साथ, आसमान चमक-दमक और हिम्मत की दुनिया में कदम रखता है.

हैदराबाद: नेटफ्लिक्स की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है. पिछले महीने पहले प्रीव्यू के बाद, आर्यन खान के निर्देशन में बनी इस पहली फिल्म के प्रति प्रशंसकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है. जोरदार और बेहद मनोरंजक, सात एपिसोड वाली यह सीरीज तीखे वन-लाइनर्स और बेबाक रूप से बड़े-से-बड़े पलों से भरपूर है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित, यह सीरीज पहले से ही साल की सबसे चर्चित फ़िल्मों में से एक बनने की ओर अग्रसर है. देखें ट्रेलर

उसे जल्द ही एहसास होता है कि सपनों की एक कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर जब महत्वाकांक्षा और अहंकार आपस में टकराते हैं. आसमान खुद को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती, सुपरस्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) के सामने पाता है, जब उसे उसकी बेटी, बॉलीवुड की नवोदित अभिनेत्री करिश्मा (सहर बांबा) के साथ कास्ट किया जाता है. निर्माता फ्रेडी सोडावाला (मनीष चौधरी) और वापसी के लिए बेताब गुजरे जमाने के अभिनेता जराज सक्सेना (रजत बेदी) को इसमें शामिल कर लीजिए, और फिर हिंदी सिनेमा के अनूठे तमाशे के बीच एक तीखी, आत्म-जागरूक कहानी सामने आती है.

बॉलीवुड के प्रशंसकों का सपना 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू और ट्रेलर के साथ साकार हो गया है, जिसमें एक यादगार कैमियो की झलक दिखाई गई है. तीनों खान पहली बार एक साथ नजर आ रहे हैं. कई दमदार कलाकारों के साथ, रणवीर सिंह, सारा अली खान, एसएस राजामौली, बादशाह, दिशा पटानी और उनके जैसे कई सितारों की दमदार उपस्थिति दर्शकों को रोमांचित करेगी और 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स सीरीज के भव्य प्रीमियर के लिए उत्सुकता बढ़ाएगी.

टी-सीरीज के सहयोग से 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का संगीत इस शो के जश्न के जोश को और बढ़ा देता है. इस एल्बम को शाश्वत सचदेव ने संगीत दिया है, और गेस्ट संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और उज्ज्वल गुप्ता हैं. अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा रचित और अरिजीत सिंह व अमीरा गिल द्वारा गाए गए पहले ट्रैक, 'बदली सी हवा है' ने जोश और उत्साह से भरपूर गाने ने प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है.

प्लेलिस्ट में 'तू पहली तू आखिरी' जिसे शाश्वत सचदेव ने रचा, निर्मित और सेट किया है और अरिजीत सिंह ने गाया है, ने इस उत्साह को और बढ़ा दिया है, और दोनों ही गानों ने इस सीरीज़ के भव्य प्रीमियर के लिए उत्सुकता बढ़ा दी है, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सिर्फ एक सीरीज नहीं ह. यह पर्दे के पीछे की दुनिया के लिए एक चुटीला, बिना किसी फिल्टर वाला टोस्ट (और रोस्ट) है। सीरीज को 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर देखें!

फिल्म की निर्माता गौरी खान, कार्यकारी निर्माता बोनी जैन, अक्षत वर्मा, निर्माता और निर्देशक आर्यन खान, सह-निर्माता बिलाल सिद्दीकी, मानव चौहान, लेखक आर्यन खान, बिलाल सिद्दीकी, मानव चौहान, निर्माता रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बाम्बा, राघव जुयाल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, आन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और रजत बेदी हैं.